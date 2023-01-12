Almanya'nın krizle imtihanı! Çöpten yemek adımı...

Koronavirüs salgını ve sonrasında patlayan Rusya-Ukrayna savaşı dünya ekonomisini olumsuz etkilerken Avrupa adeta sallandı.
Savaş sebebiyle etkisini artıran enerji krizine bağlı ekonomik sıkıntı Avrupa'da hayatın birçok alanını olumsuz etkilemeye devam ederken Almanya'da bir ceza yasasının değiştirilmesi gündeme geldi.
"ÇÖPTEN YİYECEK TOPLAMAK SUÇ OLMASIN"
Almanya'da çöpe atılan yiyeceklerin çöp kutusundan çıkarılması yasak. Ülkede özellikle süpermarketlerin hâlâ tüketilebilir durumda olmasına rağmen son tüketim tarihi geçtiği için çöpe attığı gıda ürünlerini çöpten alanların, bundan dolayı cezalandırılmaması talep edildi.
BAKANLAR ANLAŞTI
Çöp konteynerlerinden yiyecek almanın suç olmaktan çıkarılması için ilk somut adım atıldı. Çöplerden yiyecek almayı suç olmaktan çıkarmak isteyen Türkiye düşmanı Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, bu konuda yasal düzenleme yapmak için anlaşmaya vardı.
İki bakan, bir mektupla federal eyaletlerin adalet bakanlarını bu girişim hakkında bilgilendirdi.
Fotoğraf: Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir
GIDA YARDIMI ALANLARIN SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI
Adalet Bakanı Buschmann "İnsanlar atılan yiyecekleri mülke zarar vermeden veya izinsiz girmeden yanlarında eve götürürlerse, o zaman başka bir cezai kovuşturma açılması gerektiğini düşünmüyorum" diye konuştu.
Fotoğraf: Almanya Adalet Bakanı Buschmann
Almanya'da hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle gıda yardımı alanların sayısı iki kat artarak 2 milyona ulaşmıştı. Sabah'ın haberine göre çöp kutularından yiyecek alanlar, yakalanması durumunda halen mahkeme huzurunda yargılanıyor.
Ancak artan hayat pahalılığı nedeniyle çöpten geçinenlerin sayısının artması, hükümeti harekete geçirdi. Almanya'da her yıl 11 milyon ton gıda maddesi çöpe gidiyor.
ALMANYA'DA ENFLASYON 71 YILIN ZİRVESİNDE
Almanya'da Kasım 2022'de yüzde 10 olan yıllık enflasyon, ısıtma faturalarının devlet tarafından ödenmesinin etkisiyle Aralık 2022'de yüzde 8,6'ya geriledi. Böylece 2022'de ortalama enflasyon yüzde 7,9'a çıkarak 1951'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2022 öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, Kasım 2022'de yüzde 10 olan yıllık enflasyon, aralıkta piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek yüzde 8,6 oldu.
Yıllık enflasyona ilişkin beklenti aralıkta yüzde 9,1'e inmesi yönündeydi.