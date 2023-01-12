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    • Dünya
    • 12.01.2023 09:19
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    • 12.01.2023 09:23
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    Almanya'nın krizle imtihanı! Çöpten yemek adımı...

    Rusya ve Ukraynas savaşının tetiklediği enerji ve ekonomi krizi Avrupa'yı derinden sarstı. Avrupa ülkeleri krize önlem almaya çalışırken Almanya'dan ilginç bir adım geldi. Almanya'da çöp konteynerlerinden yiyecek almanın suç olmaktan çıkarılması için ilk somut adım atıldı. Almanya'nın Türkiye düşmanı Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Adalet Bakanı Marco Buschmann söz konusu yasal düzenleme için anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

    Almanya’nın krizle imtihanı!

    Koronavirüs salgını ve sonrasında patlayan Rusya-Ukrayna savaşı dünya ekonomisini olumsuz etkilerken Avrupa adeta sallandı.

    Savaş sebebiyle etkisini artıran enerji krizine bağlı ekonomik sıkıntı Avrupa'da hayatın birçok alanını olumsuz etkilemeye devam ederken Almanya'da bir ceza yasasının değiştirilmesi gündeme geldi.

    "ÇÖPTEN YİYECEK TOPLAMAK SUÇ OLMASIN"
    Almanya'da çöpe atılan yiyeceklerin çöp kutusundan çıkarılması yasak. Ülkede özellikle süpermarketlerin hâlâ tüketilebilir durumda olmasına rağmen son tüketim tarihi geçtiği için çöpe attığı gıda ürünlerini çöpten alanların, bundan dolayı cezalandırılmaması talep edildi.

    BAKANLAR ANLAŞTI
    Çöp konteynerlerinden yiyecek almanın suç olmaktan çıkarılması için ilk somut adım atıldı. Çöplerden yiyecek almayı suç olmaktan çıkarmak isteyen Türkiye düşmanı Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, bu konuda yasal düzenleme yapmak için anlaşmaya vardı.

    İki bakan, bir mektupla federal eyaletlerin adalet bakanlarını bu girişim hakkında bilgilendirdi.


    Fotoğraf: Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir

    GIDA YARDIMI ALANLARIN SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI
    Adalet Bakanı Buschmann "İnsanlar atılan yiyecekleri mülke zarar vermeden veya izinsiz girmeden yanlarında eve götürürlerse, o zaman başka bir cezai kovuşturma açılması gerektiğini düşünmüyorum" diye konuştu.


    Fotoğraf: Almanya Adalet Bakanı Buschmann

    Almanya'da hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle gıda yardımı alanların sayısı iki kat artarak 2 milyona ulaşmıştı. Sabah'ın haberine göre çöp kutularından yiyecek alanlar, yakalanması durumunda halen mahkeme huzurunda yargılanıyor.

    Ancak artan hayat pahalılığı nedeniyle çöpten geçinenlerin sayısının artması, hükümeti harekete geçirdi. Almanya'da her yıl 11 milyon ton gıda maddesi çöpe gidiyor.

    ALMANYA'DA ENFLASYON 71 YILIN ZİRVESİNDE
    Almanya'da Kasım 2022'de yüzde 10 olan yıllık enflasyon, ısıtma faturalarının devlet tarafından ödenmesinin etkisiyle Aralık 2022'de yüzde 8,6'ya geriledi. Böylece 2022'de ortalama enflasyon yüzde 7,9'a çıkarak 1951'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

    Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2022 öncü verilerini açıkladı.

    Buna göre, Kasım 2022'de yüzde 10 olan yıllık enflasyon, aralıkta piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek yüzde 8,6 oldu.

    Yıllık enflasyona ilişkin beklenti aralıkta yüzde 9,1'e inmesi yönündeydi.

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,8 geriledi.

        Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 24,4 artması dikkati çekerken yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 20,7 ve hizmetlerde yüzde 3,9 oldu.

        Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,2 azalırken, yıllık yüzde 9,6 yükseldi. AB uyumlu verilere göre ortalama enflasyon ise 2022'de yüzde 8,7'ye çıktı.

        Destatis, 2022'de enflasyonun ortalama yüzde 7,9'a çıkarak 1951'ten beri en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. 2021'de ortalama enflasyon yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçmişti.

        Bu arada, Kovid-19 salgını öncesi 2019'da enflasyon yüzde 1,4 ve salgının ilk yılı 2020'de ise yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçmişti.

        Destatis açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığı ve bunun da enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Aralık 2022'de, federal hükümet tarafından vatandaşların doğalgaz ve diğer ısıtma faturalarının ödenmesinin enflasyonu aşağı yönlü baskıladığı ifade edildi.

        Alman devleti milyarlarca avroluk yardımla şirketleri ve tüketicileri enerji faturalarında rahatlatmaya çalışıyor. Bu yıl, elektrik ve gaz için üst fiyat limitlerinin hane halkı ve şirketler için artan maliyetleri hafifletmesi amaçlanıyor.

        Ekonomistler, bunun 2023'te enflasyondaki artışı azaltmasını bekliyor.

        Bunun yanında, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 23 Kasım 2022'de Alman hükümetinin enflasyonu tetikleyen yüksek enerji fiyatlarını düşürme çabalarına rağmen enflasyonun gelecek yıl çift hanelerde kalabileceğini duyurmuştu.

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        Haberler Dünya Almanya'nın krizle imtihanı! Çöpten yemek adımı...
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