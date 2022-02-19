Ekrem İmamoğlu, 1915 Ermeni olaylarına 'soykırım' diyen Türkiye düşmanı Cem Özdemir ile Almanya'da bir araya geldi

Özdemir, İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdemir, fotoğrafın altına "2050'de dünya nüfusunun yüzde 80'i şehirlerde yaşayacak, tahmin edilen Ekrem İmamoğlu gibi belediye başkanları için gerçek bir meydan okuma. MSC 2022'de Landwirtschaft metropol alanlarda gıda güvenliğini nasıl sağladığından bahsettik, verilen kolay bir iş değil" notunu yazdı.