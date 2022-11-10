İngiltere'de sağlık sistemi bitik! Hastanede tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı 7 milyonu aştı

İngiltere son dönemde yaşanan siyasi çalkantılarla konuşulurken bir taraftan da sağlık sisteminde yaşanan sıkıntılar ön plana çıkıyor!
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi yaptığı açıklama ile İngiltere'deki sistemin yetersizliğini gözler önüne serdi.
7,1 MİLYON İNSAN BEKLİYOR
İngiltere'de rutin tedavi için bekleyenlerin sayısının 7.1 milyona ulaştığını açıkladı.
REKOR!
The Guardina'da yer alan habere göre bu sayının kayıtların tutulmaya başlandığı 2007'den bu yana en yüksek sayı...
400 BİNDEN FAZLA İNSAN 52 HAFTADAN UZUN SÜREDİR BEKLİYOR
İngiltere'deki toplam 401.537 kişinin Eylül ayı sonunda hastane tedavisine başlamak için 52 haftadan fazla beklediğini söyledi.
Bir yıldan fazla süren tüm beklemelerin Mart 2025'e kadar giderileceğinin hedeflendiği açıklandı.
GEÇTİĞİMİZ AY AMBULANS BEKLEME SÜRELERİ PAYLAŞILMIŞTI
NHS geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada da çarpıcı verileri aktarmıştı.
Ülkede 2 bin 646 kişinin ağustos sonunda rutin hastane tedavisine başlamak için 2 yıldan fazla süredir beklediğini ortaya koyan NHS, hastaların ambulans bekleme sürelerini de paylaştı.
Buna göre, hayati tehlike arz eden hastalıkları veya yaralanmaları olan kişilerden gelen çağrılar, ortalama 9 dakika 19 saniye beklerken, ortalama süre, bu tür olaylar için yapılan çağrılara yönelik belirlenen 7 dakika hedefini aştı.
Ülkede eylül ayında acil servislerde 12 saatten fazla bekleyenlerin sayısı 32 bin 776 kişiye ulaştı.
Öte yandan, ağustosta pratisyen hekimler tarafından 255 bin 55 hastayla rekor sayıda acil kanser sevki yapıldı ancak yalnızca yüzde 75,6'sı iki haftalık hedef süre içinde bir uzmana başvurabildi.
GEÇEN YIL 6 MİLYON KİŞİ BEKLEMİŞTİ
İngiltere'de geçen yıl yaklaşık 6 milyon kişinin hastanelerde tedavi olabilmek için sıra beklediği bildirilmişti.
BİR YANDA GREVLER SÜRÜYOR!
Öte yandan İngiltere'de 100 bin kamu çalışanı ile makinistler, maaş zammı, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle iş bırakma kararı aldı. İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları ile hemşireler yer alıyor.