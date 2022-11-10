İngiltere'de sağlık sistemi bitik! Hastanede tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı 7 milyonu aştı

Bir yıldan fazla süren tüm beklemelerin Mart 2025'e kadar giderileceğinin hedeflendiği açıklandı.

GEÇTİĞİMİZ AY AMBULANS BEKLEME SÜRELERİ PAYLAŞILMIŞTI

NHS geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada da çarpıcı verileri aktarmıştı.

Ülkede 2 bin 646 kişinin ağustos sonunda rutin hastane tedavisine başlamak için 2 yıldan fazla süredir beklediğini ortaya koyan NHS, hastaların ambulans bekleme sürelerini de paylaştı.

Buna göre, hayati tehlike arz eden hastalıkları veya yaralanmaları olan kişilerden gelen çağrılar, ortalama 9 dakika 19 saniye beklerken, ortalama süre, bu tür olaylar için yapılan çağrılara yönelik belirlenen 7 dakika hedefini aştı.