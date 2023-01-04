Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Girit üzerinden kirli tezgah: 26 yıl sonra ıssız adaya indi

Yunanistan Kyriakos Miçotakis, tam 26 yıl sonra Girit'in güneyindeki küçük adacık Gavda'yı ziyaret eden ilk başbakan oldu. Miçotakis'in hamlesinin ardından 12 mil provokasyonu var.
SEÇİM SENARYOLARI
Yunanistan'da yayımlanan Ethnos gazetesi, bu sabah 'Neredeyse... Yunanistan ve Türkiye'de paralel seçimler: Türk-Yunan ilişkilerinde hassas dengeler ve Nisan neden çok önemli?' başlıklı bir habere yer verdi.
Katerina Kokkaliari imzalı habere göre, komşu iki ülkede seçimlerin zamanlamasına dair senaryolar alev aldı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci oylama öncesinde Atina'nın hükümetsiz kalmaması için seçimlerin Nisan ayında yapılmasını istediğini yazan Ethnos, Türkiye'de de 30 Nisan tarihinin muhtemel olduğunu aktardı.
Türk tarafının seçimlere kadar yangına körükle gitmeye devam edeceğini, hava sahası ihlalleri ve yayılmacı politikanın yansıması olan açıklamaların bunun göstergesi olacağını savunan Ethnos, Girit Adası çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılması gibi muhtemel bir adımın Ankara tarafından savaş nedeni olarak tanımlandığını hatırlattı.
SEÇİMLER NİSAN'DA
Ethnos'un haberinden saatler sonra Yunan haber televizyonları ve internet siteleri tarihin netleşmeye başladığını 'son dakika' koduyla duyurdu. Başbakan Miçotakis'in ekibine söylediği "Seçimler Nisan'dan itibaren" cümlesi başlıklara çekildi.
Kathimerini gazetesi, muhtemel tarihlerin 2 veya 9 Nisan olabileceğini yazdı.
HELİKOPTERLE UÇTU
Katerina Kokkaliari'nin Ethnos'taki haberinde ise, çok dikkat çekici bir detay vardı. Söz konusu detay, Başbakan Miçotakis'in Girit Adası'nın güneyindeki küçük adacık Gavda'ya (Gavdos) yapacağı ziyaretti.
Yunan medyasındaki haberlere göre, Miçotakis Epifani Bayramı kutlamaları için Gavdos'a helikopterle gitti. Gavda'ya daha önce bir Yunan başbakanı 26 yıl önce gitmişti ve medyadaki haberlerde çeyrek asır sonra ilk kez Miçotakis'in adaya ayak bastığı belirtiliyor.