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    • Dünya
    • 04.01.2023 16:06
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    • 04.01.2023 16:28
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    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Girit üzerinden kirli tezgah: 26 yıl sonra ıssız adaya indi

    Ege ve Doğu Akdeniz'de provokatif adımlar atmaktan kaçınmayan Yunanistan, bu kez Girit üzerinden kirli bir tezgah hazırlıyor. Kara sularını 12 mile çıkarmak için hazırlık yürüten Yunanistan'a karşılık, Türkiye bu adımın savaş nedeni olarak sayılacağını belirterek sert bir uyarıda bulundu. Seçimlerin yaklaşmasıyla oy hesabına paylaşan Başbakan Miçotakis, 26 yıl sonra Girit'in güneyindeki ıssız adaya giderek tansiyonun yükselmesine neden oldu.

    Girit üzerinden kirli tezgah: 26 yıl sonra ıssız adaya indi

    Yunanistan Kyriakos Miçotakis, tam 26 yıl sonra Girit'in güneyindeki küçük adacık Gavda'yı ziyaret eden ilk başbakan oldu. Miçotakis'in hamlesinin ardından 12 mil provokasyonu var.

    SEÇİM SENARYOLARI
    Yunanistan'da yayımlanan Ethnos gazetesi, bu sabah 'Neredeyse... Yunanistan ve Türkiye'de paralel seçimler: Türk-Yunan ilişkilerinde hassas dengeler ve Nisan neden çok önemli?' başlıklı bir habere yer verdi.

    Katerina Kokkaliari imzalı habere göre, komşu iki ülkede seçimlerin zamanlamasına dair senaryolar alev aldı.

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci oylama öncesinde Atina'nın hükümetsiz kalmaması için seçimlerin Nisan ayında yapılmasını istediğini yazan Ethnos, Türkiye'de de 30 Nisan tarihinin muhtemel olduğunu aktardı.

    Türk tarafının seçimlere kadar yangına körükle gitmeye devam edeceğini, hava sahası ihlalleri ve yayılmacı politikanın yansıması olan açıklamaların bunun göstergesi olacağını savunan Ethnos, Girit Adası çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılması gibi muhtemel bir adımın Ankara tarafından savaş nedeni olarak tanımlandığını hatırlattı.

    SEÇİMLER NİSAN'DA
    Ethnos'un haberinden saatler sonra Yunan haber televizyonları ve internet siteleri tarihin netleşmeye başladığını 'son dakika' koduyla duyurdu. Başbakan Miçotakis'in ekibine söylediği "Seçimler Nisan'dan itibaren" cümlesi başlıklara çekildi.

    Kathimerini gazetesi, muhtemel tarihlerin 2 veya 9 Nisan olabileceğini yazdı.

    HELİKOPTERLE UÇTU
    Katerina Kokkaliari'nin Ethnos'taki haberinde ise, çok dikkat çekici bir detay vardı. Söz konusu detay, Başbakan Miçotakis'in Girit Adası'nın güneyindeki küçük adacık Gavda'ya (Gavdos) yapacağı ziyaretti.

    Yunan medyasındaki haberlere göre, Miçotakis Epifani Bayramı kutlamaları için Gavdos'a helikopterle gitti. Gavda'ya daha önce bir Yunan başbakanı 26 yıl önce gitmişti ve medyadaki haberlerde çeyrek asır sonra ilk kez Miçotakis'in adaya ayak bastığı belirtiliyor.

        Haberlerde son haftalarda fazlasıyla gündemde olan Gavda 'ıssız ada' olarak nitelendi ve bir önceki ziyaretin 1996 yılında dönemin başbakanı Kostas Simitis tarafından yapıldığı hatırlatıldı.

        TÜRKİYE'YE MESAJ
        Ta Nea gazetesi, Miçotakis'in Gavda adasından 'Türkiye'ye bir mesaj göndermesi'nin beklendiği yorumunu yaptı, 'En üst seviye sembolik hareket-Perde arkasındaki Türk provokasyonuna karşı' başlığını attı.

        Kilisedeki törene katılacak Miçotakis'in ada üstündeki karakolu da ziyaret edeceği, yine Yunan medyasındaki ayrıntılar arasında.

        Ta Nea ayrıca, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun geçen yılki Epifani Bayramı'nda Gavda Adası'nı gezdiğini hatırlattı.

        Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros da, askeri birlikleri denetlediği Noel bayramı turunu Gavda'dan başlatmıştı.

        LİBYA'DAN TEPKİ
        Küçük Gavda Adası, Yunanistan'ın Amerikan ExxenMobil şirketine hidrokarbon araştırma yetkisi verdiği bölge içerisinde.

        Atina yönetimi, son yayımladığı NAVTEX'i Avrupa'nın en güney noktası unvanına sahip adadan başlattı. Sismik araştırma bölgesini Gavda'dan itibaren Libya'ya doğru genişleten Yunanistan'ın hamlesi, Trablus yönetiminin tepkisiyle karşılaştı.

            12 MİL PROVOKASYONU
            Yunan Ta Nea gazetesi, 2022 biterken yayımladığı haberde Yunanistan'ın 2023'teki seçimlerden hemen önce Girit Adası'nın kara sularını 12 mile çıkarmayı planladığını yazdı.

            Türkiye'nin Mavi Vatan'ı hayata geçirmek için Yunanistan ve Libya'nın zayıflıklarını avantaja çevirdiğini kaydeden gazete, söz konusu 12 mil adımını 'birikmiş, yarım kalmış bir iş' olarak niteledi.

            Doğrudan Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan 12 mil planı için Atina'da haritalar hazırlandığını bildiren Ta Nea, plana ABD'nin destek verdiğini ve Mısır'ın yayımladığı son kararnamenin de Atina'nın beklentilerini karşıladığını dile getirdi.

            SONU İYİ OLMAZ
            Ancak Ankara, Atina'nın hayallerini Ege Denizi'nin soğuk sularına gömen bir çıkış yaptı.

            Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2022'nin son günlerinde "Değil 12, Ege'de bir mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. TBMM'nin bu konuda 1995'de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz... Sonu sizin için hiç iyi olmaz" dedi.

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