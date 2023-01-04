Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Girit üzerinden kirli tezgah: 26 yıl sonra ıssız adaya indi

Doğrudan Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan 12 mil planı için Atina'da haritalar hazırlandığını bildiren Ta Nea, plana ABD'nin destek verdiğini ve Mısır'ın yayımladığı son kararnamenin de Atina'nın beklentilerini karşıladığını dile getirdi.

SONU İYİ OLMAZ

Ancak Ankara, Atina'nın hayallerini Ege Denizi'nin soğuk sularına gömen bir çıkış yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2022'nin son günlerinde "Değil 12, Ege'de bir mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. TBMM'nin bu konuda 1995'de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz... Sonu sizin için hiç iyi olmaz" dedi.