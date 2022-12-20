İngiltere'de sağlık sisteminde çöküş! Yaşlı kadın kırık kalçayla 25 saat acı içinde kıvrandı

İngiltere'de hükümet krizi ile birlikte ekonomi ve sağlık alanında da teker patladı.

Boris Johnson'ın ve Liz Truss'ın istifaları ile siyasi kriz yaşanırken yeni Başbakan Rishi Sunak'ın da istifa edebileceği konuşuluyor.

Siyasi kriz ile birlikte tetiklenen ekonomik sıkıntı grevleri beraberinde getirdi.

HEMŞİRELER GREVE GİTTİ

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire ikinci kez bir günlük grev yapıyor.