İngiltere'de sağlık sisteminde çöküş! Yaşlı kadın kırık kalçayla 25 saat acı içinde kıvrandı

İngiltere'de hükümet krizi ile birlikte ekonomi ve sağlık alanında da teker patladı.
Boris Johnson'ın ve Liz Truss'ın istifaları ile siyasi kriz yaşanırken yeni Başbakan Rishi Sunak'ın da istifa edebileceği konuşuluyor.
Siyasi kriz ile birlikte tetiklenen ekonomik sıkıntı grevleri beraberinde getirdi.
HEMŞİRELER GREVE GİTTİ
İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire ikinci kez bir günlük grev yapıyor.
Artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle 15 Aralık'ta bir gün grev yapan on binlerce hemşire, hükümetle uzlaşı sağlanamaması üzerine ikinci kez bir günlük iş bırakma eylemi başlattı.
KİLİTLENEN SİSTEM ÇÖKME NOKTASINDA
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi geçtiğimiz yaptığı açıklama ile İngiltere'deki sistemin yetersizliğini gözler önüne sermiş ve rutin tedavi için bekleyenlerin sayısının 7.1 milyona ulaştığını duyurmuştu.
Hemşirelerin grevi ile sistem tamamen kilitlendi.
İngiltere'nin sağlık sistemindeki çöküş yabancı basının gündemine de yansıdı.
YAŞLI KADIN KIRIK KALÇAYLA 25 SAAT BEKLEDİ
93 yaşındaki yaşlı bir kadının 'kırık kalça' ile 25 saat boyunca yerde yatarak tedavi olmayı beklemesi manşetlere taşındı.