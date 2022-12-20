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    • Dünya
    • 20.12.2022 19:35
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    • 20.12.2022 20:02
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    İngiltere'de sağlık sisteminde çöküş! Yaşlı kadın kırık kalçayla 25 saat acı içinde kıvrandı

    İngiltere'de yaşanan siyasi çalkantılar ve ekonomide yaşanan kriz sağlık sistemini derinden sarstı. İngiltere'de on binlerce hemşire greve giderken hastalar perişan oldu. İngiltere'nin sağlık sistemindeki çöküş yabancı basının gündemine de yansıdı. 93 yaşındaki yaşlı bir kadının 'kırık kalça' ile 25 saat boyunca yerde yatarak tedavi olmayı beklemesi manşetlere taşındı.

    takvim.com.tr
    İngiltere’de sağlık sistemi bitik!

    İngiltere'de hükümet krizi ile birlikte ekonomi ve sağlık alanında da teker patladı.

    Boris Johnson'ın ve Liz Truss'ın istifaları ile siyasi kriz yaşanırken yeni Başbakan Rishi Sunak'ın da istifa edebileceği konuşuluyor.

    Siyasi kriz ile birlikte tetiklenen ekonomik sıkıntı grevleri beraberinde getirdi.

    HEMŞİRELER GREVE GİTTİ
    İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire ikinci kez bir günlük grev yapıyor.

    Artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle 15 Aralık'ta bir gün grev yapan on binlerce hemşire, hükümetle uzlaşı sağlanamaması üzerine ikinci kez bir günlük iş bırakma eylemi başlattı.

    KİLİTLENEN SİSTEM ÇÖKME NOKTASINDA
    İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi geçtiğimiz yaptığı açıklama ile İngiltere'deki sistemin yetersizliğini gözler önüne sermiş ve rutin tedavi için bekleyenlerin sayısının 7.1 milyona ulaştığını duyurmuştu.

    Hemşirelerin grevi ile sistem tamamen kilitlendi.

    İngiltere'nin sağlık sistemindeki çöküş yabancı basının gündemine de yansıdı.

    YAŞLI KADIN KIRIK KALÇAYLA 25 SAAT BEKLEDİ
    93 yaşındaki yaşlı bir kadının 'kırık kalça' ile 25 saat boyunca yerde yatarak tedavi olmayı beklemesi manşetlere taşındı.

        Daily Mail, durumu "93 yaşındaki emekli kalçası kırık şekilde 25 saat yerde yattı" başlığıyla okuyucularına duyururken sistemin çöküşünü de gözler önüne serdi.

        Haberde 93 yaşındaki Elizabeth Jane Davies isimli kadının bakım evinde düşerken kalçasını kırdığına ve ambulans gelmeden önce 25 saat 30 dakika yerde beklediğine yer verildi.

        AKCİĞER HASTASI 3 SAAT AMBULANS BEKLEDİ

        Yine başka bir yaşlı kadının ambulans çilesi The New York Times'a haber oldu. Akciğer hastalığı olan 79 yaşındaki bir kadının ambulans için üç saat beklediği belirtilirken hastaneye girmesine izin verilmeden önce de iki saat beklediği aktarıldı.

        HEMŞİRELERİN TALEPLERİ
        Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunun ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor.

        GELECEK AY DA GREV YAŞANACAK
        Sendika, hükümet yaklaşımını değiştirmediği takdirde hemşirelerin gelecek ay yeniden greve gideceğini bildirdi.

        Hemşirelerin grevi nedeniyle çok sayıda randevu ve ameliyat iptal edilirken, hastanelerin kemoterapi, acil servis ve diyaliz ünitelerinde görev yapan hemşireler ise hastalara hizmet vermeye devam ediyor.

            Sendika, 106 yıllık tarihinde ilk kez grev oylaması yapmış ve hemşirelerin büyük çoğunluğu greve gidilmesi yönünde oy kullanmıştı.

            SAĞLIK BAKANI BARCLAY, SENDİKA LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK
            Sağlık çalışanlarının grevi sürerken İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, Unite, Unison ve GMB sendikalarının lideriyle bir araya gelecek.

            Bakan Barclay'ın, sendikalı yetkililerden, iş bırakma eylemi sırasında felç veya ciddi göğüs ağrısı gibi "Kategori 2" olarak adlandırılan vakalara müdahale edileceğine dair güvence alması bekleniyor.

            Öte yandan, Sağlık Bakanı'nın görüşmelerde maaş artışı konusunu gündeme getirmeyeceği öngörülüyor.

            AMBULANS ÇALIŞANLARI GREVE GİDECEK
            Barclay ayrıca İngiltere ve Galler'de ambulans çalışanlarının yarın başlatacağı grev öncesinde ambulans personelini temsil eden sendika lideriyle de görüşecek.

            ASKERİ PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ
            Ambulans şoförlerinin grevi öncesi askeri personeller Londra'daki Wellington Kışlası'nda ambulans şoförü eğitimine katılıyor. İngilizler bu şekilde krize önlem almak istiyor.

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