Türkiye'nin Suriye ile teması ABD'yi rahatsız etti: Desteklemiyoruz

Türkiye'nin Suriye ile normalleşme adımı ABD'yi rahatsız etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye, Rusya ve Beşar Esed rejiminin Moskova'daki görüşmesine ilişkin, Beşar Esed rejimine yönelik politikalarının değişmediğini ve ülkelerin rejimle ilişkilerini düzeltmesini desteklemediklerini söyledi.
ESAD İLE İLİŞKİLERİNİ İYİLEŞTİREN ÜLKELERE KARŞIYIZ
Price, günlük basın toplantısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya gelmesine ilişkin soruyu yanıtladı.
Sözcü, "Söyleyebileceğim tek şey politikamız değişmedi. Acımasız diktatör Beşar Esad'ı eski durumuna döndürmek için ilişkilerini iyileştiren veya destek veren ülkeleri desteklemiyoruz. Devletleri, Suriye halkına zulüm etmeye devam eden Esad rejiminin son 12 yıldaki korkunç insan hakları sicilini ve yıllardır acı çeken Suriye halkının insani yardıma erişimi engellemeye devam etmesini dikkate alma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE "NORMALLEŞMEYİN" MESAJI
ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına desteklerinin devam ettiğini belirten Price, Suriye'de kalıcı bir siyasi çözüm için BM ve diğer ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Görüşmeye ilişkin Türkiye ile temas kurup kurmadıkları sorusuna ise Price, "Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, (Esed rejimi ile) ilişkileri normalleştirmenin zamanı olmadığını, ilişkileri ilerletmenin zamanı olmadığını ve ülkelerin, Esad rejiminin neden olduğu korkunç insan hakları siciline dikkat etmesi gerektiğini açıkça belirttik." yanıtını verdi.