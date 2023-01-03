Türkiye'nin Suriye ile teması ABD'yi rahatsız etti: Desteklemiyoruz

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Akar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim toplantıda dile getirdiğimiz en önemli hususlardan biri terörle mücadele oldu. Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu, tek amacımızın terörle mücadele olduğunu, başka bir amacımızın bulunmadığını vurguladık. Suriye için de tehdit oluşturan PKK/YPG, DEAŞ gibi terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmeyi amaçladığımızı ifade ettik. Ülkemizin, milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için gayret gösterdiğimizi söyledik. Ayrıca yapacağımız bu çalışmalar çerçevesinde Suriye'den Türkiye'ye daha fazla göçün olmaması için gayret gösterdiğimizi dile getirdik. Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık. Bu manada önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek çalışmaların bölgede ve Suriye'de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlayabileceğini değerlendiriyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da üçlü toplantının ikincisinin ocak ayının ortalarında olabileceğini duyurmuştu.