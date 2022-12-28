Avrupa akıllanmıyor: Batı Paris'i yakıp yıkan PKK'lı teröristlere kol kanat geriyor

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta düzenlenen saldırının ardından Avrupa ülkeleri bir kez daha terör örgütü PKK'nın vandallığıyla yüzleşti. 3 kişiyi öldüren saldırgan, Fransız vatandaşı aşırı sağcı William M. adlı göçmen karşıtı çıktı. Ancak PKK sempatizanları, hiçbir dayanak olmamasına rağmen saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutarak Paris'ten Londra'ya, Helsinki'den de Atina'ya kadar Avrupa'nın dört bir yanında sokakları ateşe verdiler.
Bu olanlar Avrupa ülkeleri için ilk de değil. Terör örgütü PKK destekçileri daha önce de defalarca Batı'da da şiddete başvurdu. Türkiye'de ise on binlerce kişinin ölümünden sorumlular. Ancak Avrupalı ülkeler, terör örgütü PKK ve militanlarına kalkan olmayı sürdürüyor.
PKK'LILAR PARİS YAKTI | VİDEO İZLE
EUROPOL KAYITLARINDALAR
Bazı Avrupa ülkeleri, PKK destekçilerinin kıta genelinde ciddi suçlara karıştığına dair Avrupa Polis Teşkilatı Europol'e şikâyetlerde bulundu.
Almanya'da PKK yanlıları, Türk topluluğunun sıkça uğradığı cami ve marketlere saldırıda bulunurken benzeri eylemler 2020'de Belçika ve İsviçre'de de Europol'ün kayıtlarına geçti.