Avrupa akıllanmıyor: Batı Paris'i yakıp yıkan PKK'lı teröristlere kol kanat geriyor

Bu olanlar Avrupa ülkeleri için ilk de değil. Terör örgütü PKK destekçileri daha önce de defalarca Batı'da da şiddete başvurdu. Türkiye'de ise on binlerce kişinin ölümünden sorumlular. Ancak Avrupalı ülkeler, terör örgütü PKK ve militanlarına kalkan olmayı sürdürüyor.

PKK'LILAR PARİS YAKTI | VİDEO İZLE