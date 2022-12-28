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    • Dünya
    • 28.12.2022 06:58
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    • 28.12.2022 06:58
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    Avrupa akıllanmıyor: Batı Paris'i yakıp yıkan PKK'lı teröristlere kol kanat geriyor

    Son dakika haberi! Terör örgütü PKK yandaşları yine Avrupa kentlerini yaktı. PKK militanları Türkiye’de ise on binlerce kişinin ölümünden sorumlu. Bunlara rağmen Batı, teröristlere kol kanat geriyor.

    Avrupa akıllanmıyor

    Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta düzenlenen saldırının ardından Avrupa ülkeleri bir kez daha terör örgütü PKK'nın vandallığıyla yüzleşti. 3 kişiyi öldüren saldırgan, Fransız vatandaşı aşırı sağcı William M. adlı göçmen karşıtı çıktı. Ancak PKK sempatizanları, hiçbir dayanak olmamasına rağmen saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutarak Paris'ten Londra'ya, Helsinki'den de Atina'ya kadar Avrupa'nın dört bir yanında sokakları ateşe verdiler.

    Bu olanlar Avrupa ülkeleri için ilk de değil. Terör örgütü PKK destekçileri daha önce de defalarca Batı'da da şiddete başvurdu. Türkiye'de ise on binlerce kişinin ölümünden sorumlular. Ancak Avrupalı ülkeler, terör örgütü PKK ve militanlarına kalkan olmayı sürdürüyor.

    PKK'LILAR PARİS YAKTI | VİDEO İZLE

    EUROPOL KAYITLARINDALAR
    Bazı Avrupa ülkeleri, PKK destekçilerinin kıta genelinde ciddi suçlara karıştığına dair Avrupa Polis Teşkilatı Europol'e şikâyetlerde bulundu.
    Almanya'da PKK yanlıları, Türk topluluğunun sıkça uğradığı cami ve marketlere saldırıda bulunurken benzeri eylemler 2020'de Belçika ve İsviçre'de de Europol'ün kayıtlarına geçti.

        MİLİTAN DEVŞİRİYORLAR
        Europol'ün 2020 ve 2021 raporlarında PKK, "etnik milliyetçi" ve "ayrılıkçı" terör örgütü olarak nitelendiriliyor ancak terör örgütünün, yasak olmasına karşın Avrupa ülkelerinde propaganda, militan devşirme ve bağış toplama gibi faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor.
        AB Terörizm Durum ve Eğilimler raporunda, PKK'nın Avrupa ülkelerinden devşirdiği bazı AB vatandaşlarının Irak ve Suriye'deki terörist faaliyetlere katıldığı kaydedildi.


        PKK'nın yasal ve yasadışı yollarla Avrupa'yı kullanmaya devam ettiğini aktaran Europol, terör örgütünün bu aktiviteler içerisinde bağış toplama kampanyalarının yanı sıra haraç kesme ve diğer organize suç faaliyetlerinin yer aldığını kaydetti.


        UYUŞTURUCU TRAFİĞİ
        30 yılı aşkın süredir terör faaliyetlerini sürdüren PKK'nın Avrupa kıtasındaki uyuşturucu kaçakçılığı ağı, güvenlik ve istihbarat servisleri tarafından biliniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, PKK, bu fonları Türkiye'ye karşı onlarca yıldır yürüttüğü terör faaliyetleri için kullanıyor.


            Almanya istihbaratının geçen hafta yayımladığı yıllık güvenlik raporuna göre PKK, yaklaşık 14 bin 500 üyesiyle ülkedeki en büyük yabancı aşırılık yanlısı grup olarak öne çıkıyor.

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