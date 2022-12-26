Ziyaretle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Heyet içerisinde CDK-F sözcüsü Agit Polat kod adlı Ömer Polat da yer aldı. Adalet Bakanı tarafından kabul edilen heyette yer alan Ömer Polat'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Terör Örgütü Propagandası yapmak" suçlarından Türkiye tarafından arandığı ortaya çıktı.