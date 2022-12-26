Fransa'nın başkenti Paris'te 69 yaşında bir Fransızın silahla ateş açması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından terör örgütü PKK sempatizanları, sokakları yakıp yıktı.
PKK yanlıları, Paris'te düzenledikleri eylemlerde polislere saldırmayı, kamu malını, özel mülkleri ve araçları tahrip etmeyi sürdürüyor.
TERÖR YANDAŞLARININ YENİ GÖRÜNTÜSÜ
Örgüt sempatizanları, saldırının Kürtlere yönelik gerçekleştirildiğini öne sürerek önce polislere saldırdı, ardından araç ve dükkanlara zarar verdi.
Video, dolaşıma girer girmez alay konusu oldu.