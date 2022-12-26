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    • Dünya
    • 26.12.2022 14:39
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    • 26.12.2022 15:00
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    Teröristi makamında ağırlayan Fransız iyi izle! PKK'lı hainler hızını alamadı kendi araçlarını da parçaladı

    Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından sokağa inen terör örgütü PKK yandaşları, kentin dört bir yanını adeta savaş alanına çevirdi. Polise saldıran, otobüs durakları ve mağazaların camları indiren teröristler, etrafı ateşe vermekten çekinmedi. Tüm bu yıkıma rağmen teröre kucak açan Fransız yönetimi, rezaletlerine her gün bir yenisini ekliyor. Fransa Adalet Bakanı'nın ağırladığı heyette yer alan bir kişinin, PKK mensubu olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan Agit Polat kod adlı Ömer Polat olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise; teröristlerin alaya alınmasına neden oldu. Hızını alamayan saldırganlar, kendilerine ait bir araca da zarar verdi.

    takvim.com.tr
    PKK’lı teröristler alay konusu oldu

    Fransa'nın başkenti Paris'te 69 yaşında bir Fransızın silahla ateş açması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından terör örgütü PKK sempatizanları, sokakları yakıp yıktı.

    PKK yanlıları, Paris'te düzenledikleri eylemlerde polislere saldırmayı, kamu malını, özel mülkleri ve araçları tahrip etmeyi sürdürüyor.

    TERÖR YANDAŞLARININ YENİ GÖRÜNTÜSÜ
    Örgüt sempatizanları, saldırının Kürtlere yönelik gerçekleştirildiğini öne sürerek önce polislere saldırdı, ardından araç ve dükkanlara zarar verdi.

    Ellerinde örgüt paçavralarıyla sokakları savaş alanına çeviren PKK'lılara Fransız polisinin müdahalesi sürerken, ortaya yeni görüntüler çıktı.

    KENDİ ARAÇLARINA ZARAR VERDİLER
    Sosyal medyaya düşen görüntülerde hızını alamayan terör yanlılarının kendi araçlarına zarar verdiği görüldü.

    Video, dolaşıma girer girmez alay konusu oldu.

        KOYNUNDAKİ YILANA DESTEĞİ SÜRDÜYOR
        Her fırsatta teröre destek veren Fransa'nın başkentini yangın yerine çeviren terör örgütü üyeleri ve yandaşlarının gösterdiği şiddetle sarsılıyor. Ancak Franszı yönetimi koynunda beslediği yılana sahip çıkmaktan vazgeçmiyor.

        O FOTOĞRAFTAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ
        3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıdan bir gün sonra Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti tarafından örgütün Fransa yapılanması CDK-F (Fransa Demokratik Kürt Konseyi) heyeti kabul edilmişti.

        Ziyaretle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Heyet içerisinde CDK-F sözcüsü Agit Polat kod adlı Ömer Polat da yer aldı. Adalet Bakanı tarafından kabul edilen heyette yer alan Ömer Polat'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Terör Örgütü Propagandası yapmak" suçlarından Türkiye tarafından arandığı ortaya çıktı.

            FRANSA MAL VARLIĞINI DONDURMUŞ
            PKK'nın Fransa yapılanması CDK-F'in sözcülüğünü yapan ve Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ile görüşen heyette yer alan Ömer Polat'ın 2019 yılında Fransa tarafından PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan isimler arasında yer aldığı da tespit edildi.

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            Haberler Dünya Teröristi makamında ağırlayan Fransız iyi izle! PKK'lı hainler hızını alamadı kendi araçlarını da parçaladı
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