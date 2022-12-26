Fransa basını PKK'nın sözcülüğüne soyundu! Paris yangın yeriyken skandal manşetler
PKK sempatizanları Paris'i yangın yerine çevirirken Fransa basını Türkiye'yi suçlayıp PKK'nın sözcülüğüne soyundu. 'Fransa'daki Kürtler için, ırkçı saldırının arkasında Türkiye'nin gölgesi var' diyen Liberation, PKK'lı teröristlerin görüşlerine sayfasını açtı.
Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar, sokakların PKK terörüyle tanışmasına yol açtı.
Silahlı saldırı, Paris'in 10. bölgesinde 23 Aralık Cuma günü öğleden sonra gerçekleşti. Saldırgan önce Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ni, sonra aynı sokaktaki bir restoran ve bir kuaförü hedef aldı.
Agence France-Presse'e (AFP) konuşan görgü tanığı bir dükkan sahibi, "Büyük bir panik yaşandı, kendimizi içeri kitledik" dedi. Görgü tanığı, yedi ya da sekiz el silah sesi duyduğunu ve sokakta kaos yaşandığını söyledi.
Bir başka görgü tanığı da, yaşananları "Yaşlı, beyaz bir adamın kültür merkezine girip ateş açtığını gördük, daha sonra da bitişikteki kuaföre girdi" sözleriyle anlattı.
Üç kişiyi vurarak öldüren, üç kişiyi de yaralayan saldırgan kuafördekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
Paris'e şok dalgaları yayan saldırının ardından sokaklara çıkan terör örgütü PKK yandaşları, Fransa'nın başkentini savaş alanına çevirdi. PKK'lı göstericiler Cuma günü ve hafta sonu polisle çatıştı, arabalar devrilip yakıldı ve sokaklar ateşe verildi.
Yüzlerce terör yandaşından bazıları örgütün paçavralarını ve terör elebaşının fotoğaflarını taşıdı. Polis ise terör yandaşı göstericilere biber gazı sıkarak karşılık verdi.
PKK'lılar Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Gerald Darmanin'e de saldırmayı denedi. AFP muhabirleri, kültür merkezinin dışına konuşlanan polisin, bakanın çevresindeki polis kordonunu kırmaya çalışan protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandığını bildirdi.
Terör yandaşları polise taş ve benzeri cisimler attı, çöp bidonlarını da ateşe verdi. AFP'nin dünyaya servis ettiği fotoğraflar, sokağın halini en çarpıcı haliyle ortaya koydu.
Diğer yandan, saldırıyı gerçekleştiren 69 yaşındaki William M. gözaltına alındıktan sonra bir gününü akıl hastanesinde geçirdi.
Emekli bir makinist olan saldırgan, savcılık sorgusunda yabancılara karşı patolojik bir nefret beslediğini itiraf etti. Paris Savcısı Laure Beccuau, Pazar günü yaptığı açıklamada ırkçı bir motivasyonla hareket eden William M.'nin yabancılara duyduğu nefreti dile getirdiğini söyledi.
Şüpheliyi 'depresif' ve 'intihar eğilimli' olarak niteleyen savcı Beccuau, "O yabancıları öldürmek istedi" dedi. Savcıya göre, saldırganın yabancılara karşı duyduğu 'patolojik nefret' 2016 yılında evinin soyulması üzerine başladı.