Putin'den flaş karar! O ülkere petrol satışını yasakladı

Son dakika haberleri... Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.
G7 ÜLKELERİ ANLAŞMIŞTI
2 Aralık'ta AB Dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke temsilcilerinin Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinde uzlaştıkları belirtildi.
"Büyükelçiler, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole tavan fiyat konusunda bir anlaşmaya vardılar" ifadesi kullanılan paylaşımda, kararın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğine işaret edildi.
G7 ve AB ülkeleri, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeler yapıyordu.
G7, geçen hafta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesini teklif etmişti.
DÜŞÜK FİYAT İSTEYEN ÜLKELER
AB içinde başta Polonya, Litvanya ve Estonya çok daha düşük seviyelerde tavan fiyat belirlenmesi için çalışmalar yürütüyor ve oybirliği gereken kararın alınmasını engelliyordu.
Rus petrol taşımacılığında önemli rol oynayan ve ciddi gelir sağlayan Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ise tavan fiyatın daha yüksek seviyelerde belirlenmesini istiyordu.
AB Komisyonu, üye ülkeler arasındaki müzakerelerde uzlaşı sağlamak üzere Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün variline 60 dolar tavan fiyat uygulanmasını teklif etmişti.
Ayrıca, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak. Mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın dünya piyasası fiyatlarının yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak.
Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat 2 ayda bir yeniden değerlendirecek.
DÜNYA PETROLÜNÜN YÜZDE 10'U
Rusya dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu yapıyor.
Öte yandan, Rus yetkililer, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satmayacağını açıklamıştı.
G7'DE BULUNAN ÜLKELER
G7'de yer alan ülkeler Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada olarak yer alıyor.