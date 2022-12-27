Putin'den flaş karar! O ülkere petrol satışını yasakladı

Rus petrol taşımacılığında önemli rol oynayan ve ciddi gelir sağlayan Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ise tavan fiyatın daha yüksek seviyelerde belirlenmesini istiyordu.

AB Komisyonu, üye ülkeler arasındaki müzakerelerde uzlaşı sağlamak üzere Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün variline 60 dolar tavan fiyat uygulanmasını teklif etmişti.

Ayrıca, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak. Mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın dünya piyasası fiyatlarının yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak.

Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat 2 ayda bir yeniden değerlendirecek.

DÜNYA PETROLÜNÜN YÜZDE 10'U

Rusya dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu yapıyor.

Öte yandan, Rus yetkililer, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satmayacağını açıklamıştı.

G7'DE BULUNAN ÜLKELER

G7'de yer alan ülkeler Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada olarak yer alıyor.