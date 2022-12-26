Dmitriy Medvedev çok fütüristik: AB dağılacak, ABD'de iş savaş çıkacak, Elon Musk seçimleri kazanacak. petrol ve doğalgaz...





Telegram kanalından paylaşımda bulunan Medvedev, "Yeni yıldan önce herkes tahminlerde bulunmayı sever. Birçoğu, en beklenmedik ve hatta saçma olanları sunmak için yarışan fütürist hipotezlerde egzersiz yapıyor. Biz de katkıda bulunalım" ifadelerini kullandı.