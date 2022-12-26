Dmitriy Medvedev çok fütüristik: AB dağılacak, ABD'de iş savaş çıkacak, Elon Musk seçimleri kazanacak. petrol ve doğalgaz...

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2023 yılına ilişkin 'fütüristik tahmininde' petrol fiyatı varil başına 150 dolara, gazın bin metreküp fiyatı 5 bin dolara kadar yükseleceği, Avrupa Birliği'nin parçalanacağı, ABD'de iç savaşın başlayacağı ve Elon Musk'ın seçimleri kazanacağını öngördü.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan Medvedev, "Yeni yıldan önce herkes tahminlerde bulunmayı sever. Birçoğu, en beklenmedik ve hatta saçma olanları sunmak için yarışan fütürist hipotezlerde egzersiz yapıyor. Biz de katkıda bulunalım" ifadelerini kullandı.
İngiltere'nin AB'ye dönebileceğini yazan Medvedev, sonrasında AB'nin dağılacağını ve euronun AB'nin eski para birimi olarak iptal edileceğini ifade etti.