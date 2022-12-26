Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 27.12.2022 01:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2022 01:11
    ABONE OL

    Dmitriy Medvedev çok fütüristik: AB dağılacak, ABD'de iş savaş çıkacak, Elon Musk seçimleri kazanacak. petrol ve doğalgaz...

    Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev 2023 yılına ilişkin çok fütüristtik bir tahminde bulundu. AB'nin dağılacağını söyleyen Medvedev, petrol fiyatı varil başına 150 dolara, gazın bin metreküp fiyatı 5 bin dolara kadar yükseleceği, ABD’de iç savaşın başlayacağı ve Elon Musk’ın seçimleri kazanacağını öngördü.

    AJANSLAR
    Medvedev’den fütüristik tahmin!

    Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2023 yılına ilişkin 'fütüristik tahmininde' petrol fiyatı varil başına 150 dolara, gazın bin metreküp fiyatı 5 bin dolara kadar yükseleceği, Avrupa Birliği'nin parçalanacağı, ABD'de iç savaşın başlayacağı ve Elon Musk'ın seçimleri kazanacağını öngördü.



    Telegram kanalından paylaşımda bulunan Medvedev, "Yeni yıldan önce herkes tahminlerde bulunmayı sever. Birçoğu, en beklenmedik ve hatta saçma olanları sunmak için yarışan fütürist hipotezlerde egzersiz yapıyor. Biz de katkıda bulunalım" ifadelerini kullandı.



    İngiltere'nin AB'ye dönebileceğini yazan Medvedev, sonrasında AB'nin dağılacağını ve euronun AB'nin eski para birimi olarak iptal edileceğini ifade etti.
        Havuzlu Park
        Haberler Dünya Dmitriy Medvedev çok fütüristik: AB dağılacak, ABD'de iş savaş çıkacak, Elon Musk seçimleri kazanacak. petrol ve doğalgaz...
            SON DAKİKA