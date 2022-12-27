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    • Dünya
    • 27.12.2022 22:46
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    • 27.12.2022 23:15
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    Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden olan Almanya ilaç tedariki konusunda ağır sıkıntılar yaşıyor

    Koronavirüs salgını, Rusya Ukraya savaşının etkileri her geçen gün Avrupa'yı daha büyük felaketlere götürüyor. Krizden en çok etkilenen Avrupa ülkelerinin başında gelen Almanya'da büyük krizler patlak verdi. Artan enflasyonla birlikte emekliler ekonomik krizin pençesine düştü. Ülkedeki hastanelerin gelecek yıl, bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalmasının beklendiği bildirildi. Hastanelerin yüzde 56'sında ekonomik durumunun kötüleşebileceği uyarısında bulunuldu. Alman medya kuruluşu Deutche Welle de dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden olan Almanya'nın, ilaç tedariki konusunda ağır sıkıntı yaşadığını duyurdu.

    Almanlar fena darda!

    Koronavirüs salgını ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünya ekonomisi ciddi bir yara aldı. Avrupa ülkeleri, Rusya'ya uyguladıkları yaptırımlara karşılık Moskova yönetiminde 'enerji' konusunda büyük bir tokat yedi. Büyük bir enerji krizine giren Almanya, kömür kaynaklı elektrik üretimini, geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 13,3 artırdı.



    Avrupa ülkeleri, enerji krizi ile birlikte geleneksel ısınma yöntemlerine dönerken, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar da başta sağlık olmak üzere birçok sektöre büyük darbe vurdu. Almanya'da sağlık sektöründe antibiyotiklerden ağrı kesicilere kadar birçok ilacın tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor.



    DW'DEN İTİRAF: "İLAÇ SIKINTISI AYLARCA SÜREBİLİR"
    Almanya Devleti tarafından fonlanan Deutche Welle'de (DW) yayımlanan habere göre; dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden olan ülkede, ilaç tedariki konusunda ağır sıkıntı yaşıyor.



        DW, bugün yayımlanan videoda, "Solunum yolu enfeksiyonları Almanya'yı kasıp kavururken, ilaç tedariğinde yaşanan sıkıntılar hastaları daha da zorluyor. Doktorlar bu durumun aylarca sürebileceği konusunda uyarıyor" itirafında bulundu.



        GIDA KRİZİ: AŞEVLERİ
        Almanya'da gönüllü gıda yardımı yapan ve yemek dağıtan Tafel adlı aşevinin Hessen Bölge Başkanı Willi Schmid, gün geçtikçe daha kritik hale gelen aşevlerinin yarısından fazlasının kabulü dondurduğunu belirterek, bağışların düştüğünü aktardı.

        Schmid, bazı marketlerin daha önce bedavaya verdikleri ürünleri artık dükkânlarını kapattıktan sonra insanlara daha ucuza sattıklarını söyledi. Schmid, aşevinde beklemeye aldıkları insanlara anca ocak ayında sıra gelebileceğini de ekledi.



        "DEVLET YETERSİZ, YARDIM ÇOK GECİKİYOR"
        Almanya Aşevleri Birliği Başkanı Jochen Brühl, geçtiğimiz günlerde "Devlet yetersiz, yardım çok gecikiyor. Devletin yapamadığını biz yapamayız" çıkışı yapmıştı. Brühl, yardım alanların büyük kısmının sağlık sorunu yaşadığına da işaret etmişti.



            EMEKLİLER EKONOMİK KRİZİN PENÇESİNDE
            Enflasyonun çift hanelere çıkması nedeniyle ev kiralarını ve elektrik faturalarını ödemekte güçlük çeken yaşlı Almanlar, çareyi yardım kuruluşlarının kapısını çalmakta buldu.

            Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Dieckmann çifti, emekli maaşıyla geçinemedikleri için yardım kuruluşuna başvuran ailelerden sadece biri. Yardım almaya hak kazanan Dieckmann çifti, iki haneye çıkan enflasyondan şikayetçi.

            Emekli çift, artan fiyatlar nedeniyle bazı alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kaldı. Onlar için restorana gitmek artık lüks. Balık ve tereyağını da sadece indirime girince alabiliyorlar.

            Zaman zaman para biriktirmeye çalıştığını ancak başaramadığını aktaran Dieckmann, "Para biriktirmeye çalışıyoruz ama bir türlü olmuyor. Biriktirecek bir şeyimizde kalmadı. Mesala tatil bitti, yok. Eskiden senede 2-3 kez tatil yapıyorduk, artık mümkün değil" dedi.



            EKONOMİK KRİZ HASTANELERİ DE VURDU: YÜZDE 56'SI İFLAS RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA
            Almanya'daki hastanelerin gelecek yıl, bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalmasının beklendiği bildirildi. Ülkedeki hastanelerin yüzde 56'sında ekonomik durumunun kötüleşebileceği uyarısında bulunuldu.

            Alman Hastaneler Birliğince (DKG) yayımlanan rapora göre, ülkedeki hastanelerin yüzde 56'sının 2023'te ekonomik durumunun kötüleşmesi bekleniyor.

            Ülkedeki hastanelerde kalifiye sağlık personelinin bulunmasında da sıkıntı yaşanıyor. Her dört hastaneden üçü hemşire açığını kapatmakta güçlük çekiyor.

            Raporda, geçen yıl 14 bin 400 olan hemşire açığının 20 bin 600'e yükseldiği, yoğun bakım ünitelerindeki personel açığının yüzde 20'lik artışla 9 bin 500'e ulaştığı belirtildi.



            EKSİK OLAN İLAÇLAR: ANTİBİYOTİK, DİYABET İLAÇLARI, KANSER İLAÇLARI…
            Almanya'da hayati önem taşıyan eksik ilaçlar arasında antibiyotikler, diyabet ilaçları, kanser ilaçları, bağışıklık sistemiyle ilgili ilaçlar ve ağrı kesiciler yer alıyor.



                FABRİKALARIN KAPANMASI
                Bild gazetesindeki haberde de koronavirüs salgını nedeniyle fabrikaların kapanması durumunda tedarik sorununun daha da kötüleşebileceği ifade edildi. Ülkedeki eczanelerde hemen hemen her iki ilaç reçetesinden birinin stoklarda bulunmadığı ve uzun bekleme süresi olduğu kaydedildi.

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                Haberler Dünya Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden olan Almanya ilaç tedariki konusunda ağır sıkıntılar yaşıyor
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