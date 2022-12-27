Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden olan Almanya ilaç tedariki konusunda ağır sıkıntılar yaşıyor

Koronavirüs salgını ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünya ekonomisi ciddi bir yara aldı. Avrupa ülkeleri, Rusya'ya uyguladıkları yaptırımlara karşılık Moskova yönetiminde 'enerji' konusunda büyük bir tokat yedi. Büyük bir enerji krizine giren Almanya, kömür kaynaklı elektrik üretimini, geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 13,3 artırdı.
Avrupa ülkeleri, enerji krizi ile birlikte geleneksel ısınma yöntemlerine dönerken, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar da başta sağlık olmak üzere birçok sektöre büyük darbe vurdu. Almanya'da sağlık sektöründe antibiyotiklerden ağrı kesicilere kadar birçok ilacın tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor.
DW'DEN İTİRAF: "İLAÇ SIKINTISI AYLARCA SÜREBİLİR"
Almanya Devleti tarafından fonlanan Deutche Welle'de (DW) yayımlanan habere göre; dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden olan ülkede, ilaç tedariki konusunda ağır sıkıntı yaşıyor.