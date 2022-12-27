Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden olan Almanya ilaç tedariki konusunda ağır sıkıntılar yaşıyor





EMEKLİLER EKONOMİK KRİZİN PENÇESİNDE

Enflasyonun çift hanelere çıkması nedeniyle ev kiralarını ve elektrik faturalarını ödemekte güçlük çeken yaşlı Almanlar, çareyi yardım kuruluşlarının kapısını çalmakta buldu.



Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Dieckmann çifti, emekli maaşıyla geçinemedikleri için yardım kuruluşuna başvuran ailelerden sadece biri. Yardım almaya hak kazanan Dieckmann çifti, iki haneye çıkan enflasyondan şikayetçi.



Emekli çift, artan fiyatlar nedeniyle bazı alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kaldı. Onlar için restorana gitmek artık lüks. Balık ve tereyağını da sadece indirime girince alabiliyorlar.



Zaman zaman para biriktirmeye çalıştığını ancak başaramadığını aktaran Dieckmann, "Para biriktirmeye çalışıyoruz ama bir türlü olmuyor. Biriktirecek bir şeyimizde kalmadı. Mesala tatil bitti, yok. Eskiden senede 2-3 kez tatil yapıyorduk, artık mümkün değil" dedi.