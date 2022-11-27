Almanya'da elektrik kesintisi korkusu mum satışlarını yükseltti!

Katoliklik ve Protestan Hristiyanlıkta 30 Kasım'a en yakın pazar gününden itibaren İsa peygamberin doğumuna, dolayısıyla Noel'e kadar günlerin geri sayıldığı Advent geleneği uyarınca bugün ilk mumlar yakılırken, Almanya'da mum ışığının hayatın ayrılmaz parçası olacağı yorumları yapıldı.
AYDINLATMADA MUMA DÖNÜŞ
Noel hazırlıklarına denk gelen kış başlangıcında dini geleneklere eşlik eden elektrik kesintisi korkusu, mumları Almanların stoklama çılgınlığının yeni hedefi haline getirdi. Bugün Advert geleneğinin dört mumundan ilkinin yakıldığı Almanya'daki hanelerde enerji krizi nedeniyle mum alevi aydınlatmanın güvenilir bir yolu olarak yeniden canlandı.