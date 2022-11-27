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    • Dünya
    • 27.11.2022 19:15
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    • 27.11.2022 19:15
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    Almanya'da elektrik kesintisi korkusu mum satışlarını yükseltti!

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da elektrik krizi büyük patlak vermişti. Rusya'nın da yaptığı yaptırımların ardında birçok Avrupa ülkesinde elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Uyarının arıdan Almanya'nın aksini söylemesine rağmen mum satışlarında patlama yaşandı. İşte haberin tüm detayları...

    Alman sarı parıltıya mahkum

    Katoliklik ve Protestan Hristiyanlıkta 30 Kasım'a en yakın pazar gününden itibaren İsa peygamberin doğumuna, dolayısıyla Noel'e kadar günlerin geri sayıldığı Advent geleneği uyarınca bugün ilk mumlar yakılırken, Almanya'da mum ışığının hayatın ayrılmaz parçası olacağı yorumları yapıldı.



    AYDINLATMADA MUMA DÖNÜŞ
    Noel hazırlıklarına denk gelen kış başlangıcında dini geleneklere eşlik eden elektrik kesintisi korkusu, mumları Almanların stoklama çılgınlığının yeni hedefi haline getirdi. Bugün Advert geleneğinin dört mumundan ilkinin yakıldığı Almanya'daki hanelerde enerji krizi nedeniyle mum alevi aydınlatmanın güvenilir bir yolu olarak yeniden canlandı.



    Ev tadilatı perakende zinciri Bauhaus, 'metal kap içinde küçük dekoratif mum, balmumu mum ve sütun mum dahil her tür mum için talebin arttığını ve satışların önceki kışa göre yaklaşık dörtte bir oranında arttığını fark ettiğini' duyurdu.



        ABD TARZI IŞIK ALEMLERİNDEN VAZGEÇME ZAMANI
        Tüketici koruma derneği Çevresel Eylem Almanya (DUH), vatandaşları bu yıl ABD tarzı ışıklandırma alemlerinden vazgeçmeye ve LED süsleme ışıklarını tavan arasında bırakmaya çağırdı. Bazı satıcılar, Noel ağaçlarını elektrik ışıklarına daha enerji verimli alternatif olarak gerçek mumlarla birlikte satmaya başladı.



        'DEKORATİF MUM FIRINI' İLE ISINMA ÇABASI
        Kamu yayıncısı ARD ise yurttaşlara evi ısıtmak için kendi kendilerine çok sayıda dekoratif mumu biraraya getiren düzenekler (dekoratif mum fırını) yapmamalarını tavsiye eden video yayımladı. Vieoda 'üretilen ısının, potansiyel yangın riskine kıyasla önemsiz olduğu' uyarısı yapıldı.

        Avrupa Mum Üreticileri Derneği Sözcüsü, 'kıta çapında satışların 2020 ile 2021 arasında belirgin şekilde arttığını, muma talebin artmasının, pandemi sırasında insanların evde daha fazla zaman geçirmesinin göze çarpan yan etkilerinden biri haline geldiğini' söyledi.



            HER DÖNEMİN EN SAĞLAM İŞİ
            Avrupa çapında faaliyet gösteren Alman mum üreticisi Müller Kerzen'in yöneticisi Ann-Kristin Müller, "Bu yıl ne bekleyeceğimizi tam olarak kestiremiyorduk. Ancak öyle görünüyor ki, insanlar akıbeti belirsiz bir kış öncesinde mum stokluyor" diyerek ekledi:


            "Ailem sekiz kuşaktır mum endüstrisinde ve bizimkinin krizlere çok dayanıklı bir iş olduğu ortaya çıktı. Zor zamanlarında, insanlar titreyen bir alevin rahatlığını özlüyor."

            Bavyeralı mum üreticisi Gala da 'satışların son iki yıldaki patlamadan sonra, tekrar pandemi öncesi seviyelere düşeceğini sandıklarını, ama enerji tasarrufu ve elektrik kesintisi söyleminin insanları stok yapmaya teşvik ettiğini, bu yüzden satışlardaki artışın devam ettiğini' belirtti.



            RUSYA'DAN GÖZDAĞI VEREN AÇIKLAMA
            Avrupa Birliği Komisyonu'nun doğalgaz fiyatına megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulamasına yönelik teklifini görüşmek için bir araya gelen AB enerji bakanları üst sınır için yine anlaşamadı. 27 üyeli blok teklif konusunda ikiye bölünürken, Polonya kışın artık kendini hissettirmeye başladığına dikkat çekip Almanya'yı hedef aldı. AB'deki 'tavan fiyat çatlağı' derinleşirken Rusya'dan konu ile ilgili beklenen açıklama Kremlin Sözcüsü Peskov'dan geldi.

            Peskov, Rusya'nın enerji kaynaklarını tavan fiyat belirleyenlere satmamaya kararlı olduğunu belirtti. Rus basını söz konusu kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Ekim ayı ortasında açıkladığının altını çizdi. Bu duruma vurgu yapan Peskov, 'Eylemlerimizi Başkan Putin'in bu tür ülkelerle petrol ve petrol ürünleri veya gaz ticareti yapmayacağımız yönündeki açıklamasına dayandırıyoruz' dedi. Peskov'un sözleri AB'ye gözdağı olarak yorumlanırken AB ile ilgili bir açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan geldi. Zaharova, 'dost olmayan' statüdeki ülkeler ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde diplomatik varlığımız asgariye indirildi. Belirli ülkelerde bir veya iki diplomatımız mevcut' dedi.



                LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?
                Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı. Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı. Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

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                Haberler Dünya Almanya'da elektrik kesintisi korkusu mum satışlarını yükseltti!
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