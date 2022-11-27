Almanya'da elektrik kesintisi korkusu mum satışlarını yükseltti!



"Ailem sekiz kuşaktır mum endüstrisinde ve bizimkinin krizlere çok dayanıklı bir iş olduğu ortaya çıktı. Zor zamanlarında, insanlar titreyen bir alevin rahatlığını özlüyor."

Bavyeralı mum üreticisi Gala da 'satışların son iki yıldaki patlamadan sonra, tekrar pandemi öncesi seviyelere düşeceğini sandıklarını, ama enerji tasarrufu ve elektrik kesintisi söyleminin insanları stok yapmaya teşvik ettiğini, bu yüzden satışlardaki artışın devam ettiğini' belirtti.