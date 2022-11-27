Turizmde kış rekoru! Doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı

Yazın rekor üzerine rekor kıran Türk turizminde kış ayları da adeta bahara döndü. Turizmin başkenti Antalya'da kasım ayının sonuna gelinmesine rağmen oteller turistle dolu... Almanya'dan İsviçre'ye İngiltere'den Rusya'ya kadar 80'e yakın ülkeden turistler, ılık giden havanın tadını çıkarıyor. Antalya'daki otelleri gezdik, turistlerle konuştuk...
Avrupa'daki enerji krizi turistleri etkiledi mi? Neden Türkiye'yi tercih ediyorlar? Türkiye turist için ucuz mu?
Hepsi de Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi ve güvende hissettiklerini belirtiyor. Kiminin bir yıl içinde altıncı gelişi, kimi 30 yıldır sadece Türkiye'de tatil yapıyor... Enerji krizi ve enflasyon onların da ana gündemi... Turistler hem otel hem de alışverişlerde euro bazında fiyatların arttığını söylüyor... O yüzden '20 euroya tatil' kampanyaları magazinden öteye gitmiyor... Antalya'da gördüğüm manzara ise şu: Aralık da böyle geçerse bu yıl üç kez yukarı revize edilen 50 milyon turist, 44 milyar dolarlık gelir hedefi aşılabilir...
ÇOCUĞUMLA GÜVENDEYİM
Antalya'da Rus turist de çok fazla... Rus çift Maiia Stavitskaia ve Viktor Arsikov de Türkiye hayranı... İlk kez iki yıl önce gelmişler. İkinci kez tatil fırsatı bulduklarında yine Antalya'yı tercih etmişler... Çift, "Arkadaşlarımız Türkiye'yi çok övmüştü. Öyle karar vermiştik. Buraya gelince çok güzel ağırlandık ve çok sevdik. Tatillere çocuğumuzla gidiyoruz. Onun güvende olduğunu bilmek bizim için çok önemli. Çocuğumuz ve biz burada güvendeyiz. Türkiye'yi çok seviyoruz" diyor.