Savaş döneminde ilk yurt dışı ziyaret! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Beyaz Saray'da Biden tarafından karşılandı ve ikili arasındaki kritik görüşme başladı.
Zelenskiy yaptığı ilk açıklamada "Yakında olan zaferimizi kazanmak için iş birliğimiz sürüyor. ABD'lilere, Başkan'a ve Kongre'ye ihtiyaç duyulan desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından beri ilk yurt dışı ziyaretini yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a geldi.
BIDEN İLE GÖRÜŞME BAŞLADI
Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşme gerçekleştiriyor. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Zelenskiy, Kongre'nin ortak bir oturumunda Kongre üyelerine hitap edecek.
Ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapan Zelenskiy'nin uçağı Washington saatiyle 12.30 sularında başkente yakın bir hava üssüne iniş yaptı.