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    • Dünya
    • 21.12.2022 21:36
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    • 21.12.2022 22:51
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    Savaş döneminde ilk yurt dışı ziyaret! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de

    Son dakika haberi... Rusya'nın saldırılarının ardından ilk kez yurtdışı ziyareti gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi.

    AJANSLAR
    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD’de

    Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Beyaz Saray'da Biden tarafından karşılandı ve ikili arasındaki kritik görüşme başladı.

    Zelenskiy yaptığı ilk açıklamada "Yakında olan zaferimizi kazanmak için iş birliğimiz sürüyor. ABD'lilere, Başkan'a ve Kongre'ye ihtiyaç duyulan desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından beri ilk yurt dışı ziyaretini yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

    BIDEN İLE GÖRÜŞME BAŞLADI
    Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşme gerçekleştiriyor. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Zelenskiy, Kongre'nin ortak bir oturumunda Kongre üyelerine hitap edecek.

    Ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapan Zelenskiy'nin uçağı Washington saatiyle 12.30 sularında başkente yakın bir hava üssüne iniş yaptı.

        ASKERİ YARDIM AÇIKLANACAK
        Zelenskiy ve Biden, görüşmenin ardından 00.30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya içerisinde Patriot hava savunma sistemlerinin dahil olduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardımı açıklaması bekleniyor.

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 02.15 sıralarında ABD Kongresi'ne gelecek ve fotoğraf çekimine katılacak. Zelenskiy, ABD Kongresi üyeleriyle görüşmesinin ardından 03.30'da Kongre'de konuşma yapacak.

        ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA
        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Washington DC'ye varmasının ardından ilk kez açıklama yaptı.

            Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, "Bugün Washington'dayım. Yakında olan zaferimizi kazanmak için iş birliğimiz sürüyor.ABD'lilere, Başkan'a ve Kongre'ye ihtiyaç duyulan desteklerinden dolayı teşekkür ederim.

            Ukrayna'nın savunma dayanıklılığını ve gücünü artırmak için çok sayıda görüşme yapacağım. Ayrıca, ABD ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkileri, ABD Başkanı Joseph Biden ile görüşeceğiz.

            Gelecek yıl, tüm halkımızla sahip olduğumuz bütün topraklara Ukrayna bayrağı ve özgürlükle dönmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
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                Haberler Dünya Savaş döneminde ilk yurt dışı ziyaret! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de
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