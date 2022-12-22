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Zelenskiy ve Biden arasındaki ikili görüşme başladı

Zelenskiy ve Biden arasındaki ikili görüşme başladı
22.12.2022 00:07 - Son Güncelleme: 22.12.2022 00:17

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından ilk yurt dışı seyahati kapsamında ABD'nin başkenti Washington DC'ye geldi. Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na inen Zelenskiy daha sonra Beyaz Saray'a geldi. Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden tarafından kırmızı halı ile karşılandı. Biden ve Zelenskiy, ikili görüşme öncesinde kısa bir basın toplantısı düzenledi.

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ABD Başkanı Biden, Putin'in "kışı bir silah olarak kullandığını" söylerken, "Putin tarafından yürütülen acımasız ve vahşi bir savaşa karşı savunmada sizlerin yanında olmak bir onurdur. İnanması güç ama savaşın üzerinden 300 gün geçti. Putin, Ukraynalıların bir ulus olarak var olma haklarına ve masum Ukrayna halkına yönelik saldırıları hiçbir sebep olmaksızın acımazsızca sürdürdü" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca, ABD'nin Avrupalı müttefiklerle birlikte Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edeceğinin garantisini verdi.

Zelenskiy'den Biden'a cephedeki askerlerden hediye

ABD Başkanı Biden'a, ABD Kongresi'ne ve ABD halkına teşekkür ederek sözlerine başlayan Zelenskiy, "Sizin liderliğiniz burada çok önemli. Bizim halkımızın sizin halkınıza da teşekkürlerini iletmek istiyorum. Bizim için desteğiniz gerçekten çok kıymetli. Burada olmak benim için çok büyük bir onur" dedi.

Rusya ile şiddetli çatışmalara sahne olan Donetsk bölgesindeki Bakhmut kentine dün bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Zelenskiy, bir yüzbaşı tarafından Biden'a gönderilen askeri madalyayı takdim etti. Biden ise Zelenskiy'nin hediyesi üzerine kendi geleneklerinden bahsederek Zelenskiy'e özel demir paralardan hediye edeceğini belirtti.

Zelenskiy ve Biden, ikili görüşmenin ardından TSİ 00.30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya içerisinde Patriot hava savunma sistemlerinin dahil olduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardımı açıklaması bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 02.15 sıralarında ABD Kongresi'ne gelecek ve fotoğraf çekimine katılacak. Zelenskiy, ABD Kongresi üyeleriyle görüşmesinin ardından 03.30'da Kongre'de konuşma yapacak.

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