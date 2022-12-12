Sen misin Türkiye’ye iftira atan! Yunan’ın rüşvetçi Barbie’si Eva Kaili’ye ikinci şok: Tüm mal varlığı donduruldu

Türkiye'ye göçmenler üzerinden iftira atan Yunanistan'ın Barbie'si olarak bilinen Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcılarından Yunan Eva Kaili, rüşvetten gözaltına alınmasının ardından ikinci darbeyi de ailesi üzerinden yedi. AP'ye ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmasının ardından Kaili'nin ve ailesinin Yunanistan'daki mal varlıkları donduruldu.
EŞİYLE KURDUĞU ŞİRKET MERCEK ALTINDA
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Kaili'nin ve eşinin adına bir ay önce kurulan gayrimenkul şirketinin mali faaliyetleri Yunanistan'ın Kara Para ile Mücadele Kurumu tarafından donduruldu ve şirket faaliyetleri mercek altına alındı.
Kaili ile eşi, annesi, babası ve kardeşlerinin tüm mal varlıkları da donduruldu.
ÜYESİ OLDUĞU PASOK ANINDA SATTI
Öte yandan skandalın ortaya çıkması ve gözaltına alınmasının ardından üyesi olduğu parti de Kaili ile ilişkimiz kalmamıştı diyerek rüşvetçi Yunan Barbie'yi anında gözden çıkardı.
YUNAN SİYASETİNDEN TEPKİLER
Yunanistan muhalefetindeki Değişim Hareketi-PASOK Partisi seçim listesiyle Avrupa Parlamentosuna seçilen Kaili'nin gözaltına alınmasına ilişkin partiden yapılan açıklamada, "Yolsuzluk davası bizi üzmektedir ancak PASOK'un Kaili ile ilişkileri uzun zamandır zayıflamıştı. Herkes kendi yoluna gitmişti." ifadesi kullanıldı.
PASOK'LA AYNI DURUŞU GÖSTERMEDİ
Açıklamada, dinleme skandalında da Kaili'nin parti ile aynı duruşu göstermediği ve hatta Yeni Demokrasi görüşlerine daha yakın tavır sergilediği için parti ile ilişkilerinin gevşediği ileri sürülerek Parti Başkanı Nikos Andrulakis'in Kaili'nin bir sonraki seçimlerde partiden aday olmayacağını daha önceden bildirdiği savunuldu.
Kaili meselesinin PASOK'u yaralamadığı öne sürülen açıklamada, genel olarak politik sistemin güvenilirliğinin yaralandığı iddia edildi.
YOLSUZLUKLA MÜCADELE MESAJI
AP Başkan Yardımcılarından ve AP'nin SYRIZA Grup Başkanı Dimitris Papadimulis, OPEN TV'ye konuya ilişkin verdiği röportajda, dinleme skandalının da Avrupa Parlamentosuna bağlı birimler tarafından ortaya çıkarıldığına işaret ederek "Eğer yolsuzlukla Yunanistan dahil her yerde mücadele etmek istiyorsak, zira Yunanistan'da da var, daha etkili yolsuzluk kovuşturması ve kontrol mekanizmasına ihtiyacımız var." dedi.