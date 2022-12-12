Sen misin Türkiye’ye iftira atan! Yunan’ın rüşvetçi Barbie’si Eva Kaili’ye ikinci şok: Tüm mal varlığı donduruldu

Türkiye'ye göçmenler üzerinden iftira atan Yunanistan'ın Barbie'si olarak bilinen Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcılarından Yunan Eva Kaili, rüşvetten gözaltına alınmasının ardından ikinci darbeyi de ailesi üzerinden yedi. AP'ye ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmasının ardından Kaili'nin ve ailesinin Yunanistan'daki mal varlıkları donduruldu.

EŞİYLE KURDUĞU ŞİRKET MERCEK ALTINDA

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Kaili'nin ve eşinin adına bir ay önce kurulan gayrimenkul şirketinin mali faaliyetleri Yunanistan'ın Kara Para ile Mücadele Kurumu tarafından donduruldu ve şirket faaliyetleri mercek altına alındı.

Kaili ile eşi, annesi, babası ve kardeşlerinin tüm mal varlıkları da donduruldu.