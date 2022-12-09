Yunan'ın bebek yüzlü Barbie'si Eva Kaili yolsuzluk ve kara para aklamaktan gözaltına alındı

Yunanistan ve Belçika basınında yer alan haberlere göre, Belçika Federal Savcılığı gün içerisinde yolsuzluk soruşturması kapsamında 16 eve baskın yaptı.
Baskınların sonucunda, AP Başkan Yardımcısı, AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) ve Yunan muhalefet partisi PASOK üyesi Eva Kaili, S&D'nin eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini, bir AP üyesi asistanı gözaltına alındı.
Polis, Panzeri ile birlikte 600 bin euro kadar nakit paraya el koydu.