Türkiye - Libya anlaşması Yunanistan'ın uykularını kaçırdı! Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias: Yasa dışı ve geçersiz
Türkiye ve Libya arasındaki anlaşma Yunanistan'ı bir hayli rahatsız etti. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Lüksemburg'daki AB Dışişleri Konseyi Toplantısı'nda söz konusu anlaşmanın "yasadışı ve geçersiz" olduğunu iddia etti. Öte yandan Türkiye'yi hedef alan siyasetçiler kervanına AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili'de katıldı. Kaili, Ege'deki mültecilere zulmü Türkiye'ye yıktı.
Lüksemburg'da düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi Toplantısı'na giderken dün açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB'deki muhataplarına Türkiye ile Libya arasındaki deniz bölgelerinin ve kaynaklarının kullanılmasını içeren anlaşmanın "yasadışı ve geçersiz" olduğunu söyleyeceğini belirtti.
Dendias, Konsey'e, anlaşmanın Akdeniz'de istikrar ve güvenlik konusunda ilave tehlikeler yarattığını iletme fırsatı da elde edeceğini söyledi. AB Dışişleri Bakanları'nın bir araya geleceği toplantının ana gündemi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları olacak. Toplantıda Lübnan ile İsrail arasında imzalanan deniz sınırı anlaşması dahil bölgesel konuların da ele alınacağı kaydedildi.
YUNAN POLİTİKACI DA YALAN SÖYLEDİ
Yunanistan'ın göçmen manipülasyonu hız kesmeden devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'ın son yaşanan olayların Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği ortaya çıkarmasına rağmen Yunan politikacılar Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarına devam ediyor.
Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalara imza atan Yunan politikacılar kervanına AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili'de katıldı.
Yunan siyasetçi, 'Ortaya çıkan video, Türk sahil güvenlik görevlilerinin göçmenlere saldırdığını gösteriyor' dedi.
Kaili sözlerine şöyle devam etti;
'Türk sahil güvenlik görevlilerinin, botlarının Türkiye kıyılarına ulaşmasını engelleyerek göçmenlere şiddet uyguladığını gösteren bir video basına yansıdı. Video, Türkiye'nin göç akışlarını araçsallaştırdığına dair daha fazla kanıt sağlıyor ve Türkiye'nin AB-Türkiye Ortak Eylem Planını ihlal ettiğinin kanıtlıyor.'
AB'ye çağrıda bulunan Yunan siyasetçi, 'Bu nedenle, video açıklamalarının ardından Komisyon'a sormak istiyorum: Bir AB sınırlarındaki insanların güvenliğini sağlamak için Frontex'in varlığını güçlendirmeyi düşünebilir mi? İki Komisyon, AB sınırlarında AB-Türkiye anlaşmasına uyumu izlemek için başka adımlar atmayı düşünür mü? Üç AB sınırlarının korunması için Yunanistan'a ne tür mali destek verilecek?' ifadelerini kullandı.
YUNANİSTAN'IN KOORDİNAY OYUNU DEŞİFRE OLDU
Çavuşoğlu dün yaptığı açıklama ile Yunanistan'ı suçlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı;
'Yunanistan ve Frontex suç ortaklığı yapıyor. En son yaşanan olayların Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı. Yunanistan'ın suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi doğaldır. Yunanistan'ın yalanları ortaya çıktı'
TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ
Birleşmiş Milletler (BM), haftasonu Türkiye-Yunanistan sınırında 92 göçmenin çıplak bir şekilde bulunduğu üzücü olayı kınadı.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği göçmenlerin durumunun son derece "rahatsız edici" olduğunu vurgularken, "derin üzüntü duyduğunu" belirttiği konu hakkında bir soruşturma başlatılması gerektiğini açıkladı. Yunan polisi, çoğunluğu Afganistan ve Suriye'den gelen göçmenlerin Meriç Nehri'ni geçtikten sonra sınıra yakın bir yerde bulunduğunu açıkladı. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Türkiye sınırından kıyafetleri alındıktan sonra Yunanistan tarafına botlarla gönderildiğini öne sürdü. Ancak BM Yüksek Komiserliği sözcüsü Stella Nanou, grubun arasında çocukların da bulunduğunu belirterek, koşulların net olmadığını söyledi. Sözcü Nanou, "Aşağılayıcı ve zalim muameleye her zaman karşıyız ve gördüklerimiz şok edici. Koşullar net olmadığı için tam bir soruşturma istiyoruz" ifadelerini kullandı. "BBC" de Yunan Bakanın iddialarını doğrulatamadığını bildirdi.