Türkiye - Libya anlaşması Yunanistan’ın uykularını kaçırdı! Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias: Yasa dışı ve geçersiz

AB'ye çağrıda bulunan Yunan siyasetçi, 'Bu nedenle, video açıklamalarının ardından Komisyon'a sormak istiyorum: Bir AB sınırlarındaki insanların güvenliğini sağlamak için Frontex'in varlığını güçlendirmeyi düşünebilir mi? İki Komisyon, AB sınırlarında AB-Türkiye anlaşmasına uyumu izlemek için başka adımlar atmayı düşünür mü? Üç AB sınırlarının korunması için Yunanistan'a ne tür mali destek verilecek?' ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'IN KOORDİNAY OYUNU DEŞİFRE OLDU

Çavuşoğlu dün yaptığı açıklama ile Yunanistan'ı suçlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'Yunanistan ve Frontex suç ortaklığı yapıyor. En son yaşanan olayların Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı. Yunanistan'ın suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi doğaldır. Yunanistan'ın yalanları ortaya çıktı'