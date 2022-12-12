Rusya ve ABD'nin mahkum takası! 'Ölüm taciri' Viktor Bout siyasete atıldı

Rusya ile ABD arasında yapılan tutuklu takasında serbest bırakılan ve Rus silah kaçakçısı olduğu belirtilen Viktor Bout, Liberal Demokrat Partiye (LDPR) katıldı.
LDPR Başkanı Leonid Slutskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Bout'un LDPR'ye katıldığını duyurdu.
Bout'un "cesur bir insan" olduğunu belirten Slutskiy, "Bout partimizde hak ettiği yeri alacaktır. Saflarımıza hoş geldin!" ifadelerini kullandı.
LDPR, Rusya'nın tanınmış siyasetçilerinden ve Nisan 2022'de hayatını kaybeden Vladimir Jirinovskiy tarafından 1992'de kurulmuştu.