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    • Dünya
    • 12.12.2022 14:34
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    • 12.12.2022 14:34
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    Rusya ve ABD'nin mahkum takası! 'Ölüm taciri' Viktor Bout siyasete atıldı

    Rusya ve ABD arasında gerçekleştiren mahkum takasıyla serbest kalan Rus silah kaçakçısı Viktor Bout, siyasete atıldı. Vladimir Jirinovskiy tarafından kurulan Liberal Demokrat Parti'ye (LDPR) üye oldu. Takas ABD kamuoyunda infiale neden olmuştu. ABD medyasında; takas Putin'in başarısı olarak nitelendirilirken, Biden'a yönelik sert eleştiriler manşete taşınmıştı. Amerikalı aktör Nicholas Cage’in başrolünde yer aldığı “Savaş Tanrısı” filminin Bout'un yaşam hikayesinden esinlendiği düşünülüyor.

    AJANSLAR
    ’Ölüm taciri’ siyasete atıldı

    Rusya ile ABD arasında yapılan tutuklu takasında serbest bırakılan ve Rus silah kaçakçısı olduğu belirtilen Viktor Bout, Liberal Demokrat Partiye (LDPR) katıldı.

    LDPR Başkanı Leonid Slutskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Bout'un LDPR'ye katıldığını duyurdu.

    Bout'un "cesur bir insan" olduğunu belirten Slutskiy, "Bout partimizde hak ettiği yeri alacaktır. Saflarımıza hoş geldin!" ifadelerini kullandı.

    LDPR, Rusya'nın tanınmış siyasetçilerinden ve Nisan 2022'de hayatını kaybeden Vladimir Jirinovskiy tarafından 1992'de kurulmuştu.

        MAHKUM TAKASI
        Bout, ABD'de silah kaçakçılığı nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Buna karşılık Biden yönetimi uyuşturucu suçundan Rusya'da 10 ay hapis yatan 32 yaşındaki WNBA yıldızının serbest bırakılmasını sağlamayı başardı.

        VİKTOR BOUT KİMDİR?
        Bout, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) silah sağladığı gerekçesiyle Tayland'da 2008'de gözaltına alınmıştı.

        Tayland'dan ABD'ye iade edilen Bout, burada 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Amerikalı aktör Nicholas Cage'in başrolünde yer aldığı "Savaş Tanrısı" filminin, Bout'un hayat hikayesine dayandırıldığı öne sürülmüştü.

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        Haberler Dünya Rusya ve ABD'nin mahkum takası! 'Ölüm taciri' Viktor Bout siyasete atıldı
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