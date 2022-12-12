Rusya ve ABD'nin mahkum takası! 'Ölüm taciri' Viktor Bout siyasete atıldı

Rusya ile ABD arasında yapılan tutuklu takasında serbest bırakılan ve Rus silah kaçakçısı olduğu belirtilen Viktor Bout, Liberal Demokrat Partiye (LDPR) katıldı.

LDPR Başkanı Leonid Slutskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Bout'un LDPR'ye katıldığını duyurdu.