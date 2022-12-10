Rusya ve ABD arasındaki esir takası sonrası "ölüm taciri" Viktor Bout'u teslim eden Biden'a tepki yağdı: "Bedavaya verdiler"

Abu Dabi havaalanında yapılan takas
"BU NASIL PAZARLIK?"
Tom Pasquarello, ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'nin Viktor Bout'u yakalamak için 2008'de gerçekleştirdiği operasyonu yönetmişti. Yani Bout'u Tayland'da köşeye sıkıştıran ve ona "Oyun bitti" diyen bizzat kendisiydi.
Pasquarello söz konusu takastan bir kaç saat sonra yaptığı açıklamada "Dünyanın herhangi bir yerinde silah anlaşmaları düzenleme potansiyeline sahip birinin mahkum takasında serbest bırakıldığına inanamıyorum." dedi ve ekledi;
"Bu adam dünyadaki herkesten daha fazla katliamda ve ayaklanmada rol oynadı ve onun karşılığında iki kişi bile alamadık. Bu nasıl pazarlık? Daha çok bedavaya yapılan bir anlaşma gibi görünüyor."
ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'nde 28 yıldan fazla çalıştıktan sonra 2011'de emekli olan Pasquarello, bu takasın ABD'nin boyun eğdiği ve taviz verdiğine yönelik korkunç bir mesaj verdiğini öne sürdü.
'ÖLÜM TÜCCARI'NDAN İLK AÇIKLAMA
Bout'un serbest bırakılmasına tepkiler devam ederken 'ölüm tüccarı'ndan da ilk açıklama geldi.
Rus basınına açıklamalarda bulunan Bout, "Batı, Sovyetler Birliği'nin dağılmaya başladığı 1990'larda bizi bitiremediğine inanıyor. Şu an bizim yaptığımız şey kimseye teslim olmamak, nasıl yaşayacağımız, nasıl bağımsız olacağımız ve halkımızın nasıl geliştiğidir. Bu onlar için kabul edilemez bir durum" dedi.