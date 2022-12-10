Rusya ve ABD arasındaki esir takası sonrası "ölüm taciri" Viktor Bout'u teslim eden Biden'a tepki yağdı: "Bedavaya verdiler"

Paul Whelan takasa dahil edilmedi ve casusluk suçlamasıyla Rus hapishanesinde kalmaya devam ediyor.

ABD KAYBETTİ RUSYA KAZANDI

Ancak esir takası ABD kamuyounda Biden'ın başarısı değil başarısızlığı olarak yorumlandı. İki ülke arasındaki takas, 2018'den beri hapiste olan ABD'li asker Paul Whelan'ın özgürlüğünü kazanamadığı göz önüne alındığında Rusya için büyük bir kazanç olarak yorumlandı.

ABD'nin 'Ölüm Taciri' lakaplı silah kaçakçısı Viktor Bout'u mahkum takası ile serbest bırakması ülke gündemine bomba gibi düştü. Dünya iki gündür takasın bilinmeyen detaylarını konuşurken ABD'de tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.