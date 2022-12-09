ABD'yi sarsan takasın ardından Joe Biden hedefte: Ölüm taciri serbest kaldı, Putin zafer kazandı

Haberde Markov'un şu ifadelerine de yer verildi:

Görüşüşe göre casusumuzu geri aldık ve karşılığında sıradan bir kızı onlara verdik. Takas tamamen bizim lehimize.

'ÖLÜM TACİRİ' KAÇAKÇILIĞA DEVAM EDEBİLİR

Fox News ise kıdemli bir Savunma Bakanlığı yetkilisi ile görüştü.

Fox News, söz konusu kaynağın "Ölüm Taciri' Viktor Bout"un silah kaçakçılığına devam edebileceğini belirttiğinin altını çizdi.