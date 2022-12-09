ABD'yi sarsan takasın ardından Joe Biden hedefte: Ölüm taciri serbest kaldı, Putin zafer kazandı

Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'un ABD ile Rusya arasında varılan takas anlaşması kapsamında serbest bırakılmasının yankıları sürüyor.
KENDİSİ GÜVENDE
Rusya'da tutuklu ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, Rus silah kaçakçısı Viktor Bout ile mahkum takası kapsamında serbest kaldı.
Söz konusu takası dünyaya duyuran ABD Başkanı Biden, "Dakikalar önce Brittney Griner ile görüştüm. Kendisi güvende. Şu an evine dönmek için uçakta" ifadelerini kullandı.
İNFİALE NEDEN OLDU
Rusya'nın "Bout vatanına döndü" sözü ile doğruladığı takas ABD'de resmen infiale neden oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski danışmanlarında Sergei Markov takas için "Putin, Biden'ı yendi" yorumunda bulundu.
Markov'un sözleri ABD'nin en çok okunan gazetelerinden birisi olan New York Post'a manşet oldu.
Gazete Markov'un bu sözlerini başlıktan okurlarına duyurdu.