ABD ile Rusya arasında mahkum takası! Basketbol yıldızına karşılık silah tüccarı

ABD Başkanı Joe Biden da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birkaç dakika önce Brittney Griner ile telefonda görüştüm. O, güvende. O, şu anda uçakta. O, şu an evine geliyor." ifadelerini kullandı.

Biden, Griner ile telefonda görüştüğü anların fotoğrafını da paylaştı. Biden'ın yanında Oval Ofis'te Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Griner'ın eşi Cherelle Griner'ın da olduğu görüldü.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da esir takası teyit edilerek "Bout ve Griner takası, 8 Aralık'ta Abu Dabi Havalimanı'nda başarıyla tamamlanmıştır. Bout, vatanına döndü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rusya ile ABD arasında Viktor Bout'un serbest bırakılması için uzun süre istişareler yürütüldüğü belirtildi.