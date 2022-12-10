Rusya ve ABD arasındaki esir takası sonrası "ölüm taciri" Viktor Bout'u teslim eden Biden'a tepki yağdı: "Bedavaya verdiler"

ABD ile Rusya arasında yapılan tutuklu takasında, Rusya'nın ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'ı, ABD'nin de Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'u serbest bıraktığı bildirildi.

Amerikan basınının üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ve Rusya arasında yapılan tutuklu takası çerçevesinde Griner ve Bout serbest kaldı.

ABD Başkanı Joe Biden da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birkaç dakika önce Brittney Griner ile telefonda görüştüm. O, güvende. O, şu anda uçakta. O, şu an evine geliyor." ifadelerini kullandı.



Biden, Griner ile telefonda görüştüğü anların fotoğrafını da paylaştı. Biden'ın yanında Oval Ofis'te Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Griner'ın sapkın LGBT ilişkisinde eşi olan Cherelle Griner'ın da olduğu görüldü.

Paul Whelan takasa dahil edilmedi ve casusluk suçlamasıyla Rus hapishanesinde kalmaya devam ediyor.

ABD KAYBETTİ RUSYA KAZANDI

Ancak esir takası ABD kamuyounda Biden'ın başarısı değil başarısızlığı olarak yorumlandı. İki ülke arasındaki takas, 2018'den beri hapiste olan ABD'li asker Paul Whelan'ın özgürlüğünü kazanamadığı göz önüne alındığında Rusya için büyük bir kazanç olarak yorumlandı.

ABD'nin 'Ölüm Taciri' lakaplı silah kaçakçısı Viktor Bout'u mahkum takası ile serbest bırakması ülke gündemine bomba gibi düştü. Dünya iki gündür takasın bilinmeyen detaylarını konuşurken ABD'de tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

Viktor Bout Rusya'ya dönüş yolunda...

56 yaşındaki Viktor Bout serbest bırakılıp Moskova'ya giden bir uçağa bindirildiğinde, silah kaçakçılığı nedeni ile aldığı 25 yıl hapis cezasını çekiyordu. Askeri istihbarat açısından kilit bir isim olduğu inanılan Bout'a karşılık Biden yönetimi, Rusya'da 10 aydır hapis yatan 32 yaşındaki basketbol yıldızı Brittney Griner'ın serbest bırakılmasını sağlayabildi.

İki ülke arasındaki takas, 2018'den beri hapiste olan ABD'li asker Paul Whelan'ın özgürlüğünü kazanamadığı göz önüne alındığında Rusya için büyük bir kazanç olarak yorumlandı.



"ABD ÇOK BÜYÜK BİR BEDEL ÖDEYECEK"

ABD medyası ve siyasetçiler Biden yönetimini eleştiri yağmuruna tutarken, bugün Bout'un yakalanmasında kilit rol oynayan isimden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Yıllar önce kötü şöhretli silah tüccarı Viktor Bout'un adalete teslim edilmesinde önemli bir rol oynayan DAE sorumlusu Tom Pasquarello, ABD'nin bu hamlesi sonrası çok büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi.

Abu Dabi havaalanında yapılan takas

"BU NASIL PAZARLIK?"

Tom Pasquarello, ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'nin Viktor Bout'u yakalamak için 2008'de gerçekleştirdiği operasyonu yönetmişti. Yani Bout'u Tayland'da köşeye sıkıştıran ve ona "Oyun bitti" diyen bizzat kendisiydi.

Pasquarello söz konusu takastan bir kaç saat sonra yaptığı açıklamada "Dünyanın herhangi bir yerinde silah anlaşmaları düzenleme potansiyeline sahip birinin mahkum takasında serbest bırakıldığına inanamıyorum." dedi ve ekledi;

"Bu adam dünyadaki herkesten daha fazla katliamda ve ayaklanmada rol oynadı ve onun karşılığında iki kişi bile alamadık. Bu nasıl pazarlık? Daha çok bedavaya yapılan bir anlaşma gibi görünüyor."

ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'nde 28 yıldan fazla çalıştıktan sonra 2011'de emekli olan Pasquarello, bu takasın ABD'nin boyun eğdiği ve taviz verdiğine yönelik korkunç bir mesaj verdiğini öne sürdü.

'ÖLÜM TÜCCARI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Bout'un serbest bırakılmasına tepkiler devam ederken 'ölüm tüccarı'ndan da ilk açıklama geldi.

Rus basınına açıklamalarda bulunan Bout, "Batı, Sovyetler Birliği'nin dağılmaya başladığı 1990'larda bizi bitiremediğine inanıyor. Şu an bizim yaptığımız şey kimseye teslim olmamak, nasıl yaşayacağımız, nasıl bağımsız olacağımız ve halkımızın nasıl geliştiğidir. Bu onlar için kabul edilemez bir durum" dedi.

"RUSFOBİ İLE KARŞILAŞMADIM"

ABD'de tutulduğu hapishanede Rus karşıtı bir muamele ile karşılaşıp karşılaşmadığı sorusuna yanıt veren Bout, "Bu hapishanede eskiden belirttiğimiz gibi 'Rusofobi' ile karşılaşmadım. Mahkumların çoğu Rusya'ya sempati ile bakıyor. Rusya ile ilgili bir şey bilmiyorlarsa bile soruyorlar" şeklinde konuştu.

AMERİKALILAR ÇOCUKLUK DÜZEYİNDE BİR POLİTİKAYA SAHİPLER

Hürriyet'te yer alan habere göre, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Bout'un Rusya'ya iade edilmesini "zayıflık" olarak yorumlamasına ve ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştirmesine değinen Bout, "Ben böyle bir sonuç çıkarmazdım. Amerikalılar çocukluk düzeyinde bir politikaya sahipler. Anlaşmanın, her iki tarafı da memnun edecek ortak bir zemin bulunması nedeniyle gerçekleştiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.