Almanya'da darbe hazırlığında olan guruba, 3 bin güvenlik personelinin katılımı ile geniş çaplı bir baskın yapıldı. Darbenin lideri "Prens" lakaplı Reuss Hanedanı'nın varisi 13. Heinrich çıktı. Operasyon kapsamında suçlanan 54 kişiden 25'i kişi tutuklandı.
Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde Almanya'daki darbe operasyonlarının arka planı kaleme alındı.
1-DARBE TARTIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLADI?
Almanya'da mevcut anayasal düzeni tanımama, darbe gerçekleştirmek suretiyle yıkma ve imparatorluğu yeniden tesis etme amacıyla hareket eden Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşı) hareketinin varlığı 1980'li yıllardan beri biliniyor.
PARAYLA VATANDAŞLIK
2000'li yıllarda itibaren ise bu hareket pek çok küçük örgütlenmeye ve "krallığa" bölündü ve daha sıklıkla gündeme gelmeye başladı. Örneğin 2012'de hareket mensubu Peter Fitzek isimli kişinin Wittenberg'de isteyenin ücret karşılığı vatandaş olup "Kral 1. Peter" (Fitzek) imzalı nüfus cüzdanı aldığı bir krallık da kurduğu biliniyor.
ALMAN FETÖ'SÜ DEVLET KURUMLARINA SIZDILAR
Bu marjinal girişimler dışında Reichsbürger ve aşırı sağcı örgütlerin, ordu ve polis teşkilatı başta olmak üzere diğer devlet kurumlarına da sızdığı ve anayasal düzeni yıkma amacıyla örgütlendikleri uzun süredir medyada geniş yer buluyor.