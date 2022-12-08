Almanya'da darbe operasyonundan yeni detaylar! Gerekirse silah zoruyla: Ölümler olacak

Aşırı sağcılarla hareket eden İmparatorluk Vatandaşlarının, artık homojen bir grup olmadığına işaret eden Haldenwang, "Bunlar farklı grupların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ancak bunların tek bir amacı vardır; bu devleti ve özgür, demokratik temel düzenimizi yıkmak istiyorlar." dedi.

Haldenwang, dün yapılan baskınlarla gözaltına alınan grup üyelerinin uzun zamandır takip altında olduğu bilgisini paylaşarak "Bunların silahlı güç kullanarak şiddetli bir darbe için somut planlar yaptıklarının ortaya çıkmasıyla polisi, savcılığı ve federal savcıyı dahil etmenin zamanı gelmişti." ifadesini kullandı.

Baskınların aynı zamanda bu gruba yönelik bir mesaj olduğuna dikkati çeken Haldenwang, insanlara bu kişilerin "teori sahnesinden" uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.