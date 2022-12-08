Almanya'da darbe operasyonundan yeni detaylar! Gerekirse silah zoruyla: Ölümler olacak

Almanya'yı sarsan darbe operasyonundan yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Darbe planında 'gerekirse silah zoru ile Almanları yönetim altına almak istedikleri'nin yer aldığı öğrenildi. İnce ince hazırlandıkları darbe planında gerekirse cinayet de işleyebileceklerini vurgulamışlar.
Almanya'da darbe yapıp mevcut devlet düzenini değiştirmek için hareket eden ve mevcut Alman hükümetini tanımayarak kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak tanımlayan grup üyeleri terör örgütüne üyelikten yargılanacak.
ÖRGÜTÜN BAŞINDAKİ İSİM
Federal Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, yargıç olarak görev yapan ve aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partili (AfD) eski milletvekili Birgit Malsack-Winkemann ile örgütün lideri olduğu düşünülen iş adamı Heinrich XIII Prens Reuss da bulunuyor.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak nitelendirilen ve 3 binden fazla güvenlik görevlisinin yer aldığı "şafak baskını"nda, sorgulananlar arasında Alman ordusunun özel kuvvetleri KSK personeli de dahil özel eğitimli muvazzaf ve eski askerler de yer alıyor.