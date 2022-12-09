Almanya'da darbe operasyonundan yeni detaylar! Örgütün 18 kişilik kara listesi ortaya çıktı! Scholz'un da adı var
FETÖ'ye kol kanat geren, Türkiye'nin iade taleplerini yanıtsız bırakan Almanya darbe şokuyla çalkalanıyor. Kendilerine 'İmparatorluğun Vatandaşları' ismini veren örgütün 18 kişilik kara listesi olduğu ve söz konusu listede Başbakan Olaf Scholz'un isminin de yer aldığı ortaya çıktı.
Almanya'da darbe planı yapan aşırı sağcı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) adlı gruba yönelik yapılan baskın ve tutuklamaların yankıları sürüyor. İç istihbarattan sorumlu federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang, Reichsbürger ve darbe planlayan aşırı sağcı gruba yönelik operasyonun arka planını anlatırken, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de aşırı sağa karşı yeni önlemler alınması gerektiğini söyledi.
Halihazırda örgüt lideri Prens 13'üncü Heinrich olmak üzere 25 kişi tutuklanırken, 54 şüphelinin olduğu, 150 yere düzenlenen baskında 50 yerde silahların ele geçirildiği bildirildi. Öte yandan Amerikan New York Times Gazetesi'ne konuşan kaynaklar örgüte ait bir 'kara liste' ele geçirildiğini belirtti.
Gazetenin ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, 18 kişilik listenin içinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da adının bulunduğu kaydedildi. Listedeki isimlerin "hasım politikacılar" olarak görüldüğü ve darbe sonrası ya idam edilmelerinin ya da sınırdışı edilmelerinin planlandığı aktarıldı.