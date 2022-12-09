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Almanya'da darbe operasyonundan yeni detaylar! Örgütün 18 kişilik kara listesi ortaya çıktı! Scholz'un da adı var

FETÖ'ye kol kanat geren, Türkiye'nin iade taleplerini yanıtsız bırakan Almanya darbe şokuyla çalkalanıyor. Kendilerine 'İmparatorluğun Vatandaşları' ismini veren örgütün 18 kişilik kara listesi olduğu ve söz konusu listede Başbakan Olaf Scholz'un isminin de yer aldığı ortaya çıktı.

09.12.2022 08:52 - Son Güncelleme: 09.12.2022 09:36
Almanya’da darbe operasyonundan yeni detaylar! Örgütün 18 kişilik kara listesi ortaya çıktı! Scholz’un da adı var

Almanya'da darbe planı yapan aşırı sağcı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) adlı gruba yönelik yapılan baskın ve tutuklamaların yankıları sürüyor. İç istihbarattan sorumlu federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang, Reichsbürger ve darbe planlayan aşırı sağcı gruba yönelik operasyonun arka planını anlatırken, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de aşırı sağa karşı yeni önlemler alınması gerektiğini söyledi.

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Almanya’da darbe operasyonundan yeni detaylar! Örgütün 18 kişilik kara listesi ortaya çıktı! Scholz’un da adı var

UZUN SÜRELİ TAKİP

Haldenwang, grubun aylardır eyalet ve federal istihbarat daireleri tarafından takip altında olduğunu belirtirken, "Silah zoruyla darbe için somut planlar olduğu giderek daha açık hale geldiğinde polisi, savcılığı ve başsavcıyı çağırmanın zamanı gelmişti" dedi.

Almanya’da darbe operasyonundan yeni detaylar! Örgütün 18 kişilik kara listesi ortaya çıktı! Scholz’un da adı var

54 KİŞİ ŞÜPHELİ
Bu oluşuma bağlı 21 binden fazla kişi olduğunu vurgulayan Haldenwang, üyelerin birçoğunun yasal ve yasadışı silah sahibi olduğuna dikkat çekerek, "Amacımız bu grupları silahsızlandırmak" dedi.

Almanya’da darbe operasyonundan yeni detaylar! Örgütün 18 kişilik kara listesi ortaya çıktı! Scholz’un da adı var

Halihazırda örgüt lideri Prens 13'üncü Heinrich olmak üzere 25 kişi tutuklanırken, 54 şüphelinin olduğu, 150 yere düzenlenen baskında 50 yerde silahların ele geçirildiği bildirildi. Öte yandan Amerikan New York Times Gazetesi'ne konuşan kaynaklar örgüte ait bir 'kara liste' ele geçirildiğini belirtti.

Almanya’da darbe operasyonundan yeni detaylar! Örgütün 18 kişilik kara listesi ortaya çıktı! Scholz’un da adı var

Gazetenin ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, 18 kişilik listenin içinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da adının bulunduğu kaydedildi. Listedeki isimlerin "hasım politikacılar" olarak görüldüğü ve darbe sonrası ya idam edilmelerinin ya da sınırdışı edilmelerinin planlandığı aktarıldı.

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