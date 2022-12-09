Almanya’da darbe operasyonundan yeni detaylar! Örgütün 18 kişilik kara listesi ortaya çıktı! Scholz’un da adı var

UZUN SÜRELİ TAKİP

Haldenwang, grubun aylardır eyalet ve federal istihbarat daireleri tarafından takip altında olduğunu belirtirken, "Silah zoruyla darbe için somut planlar olduğu giderek daha açık hale geldiğinde polisi, savcılığı ve başsavcıyı çağırmanın zamanı gelmişti" dedi.