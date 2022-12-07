Sapkınlığın merkezi Netflix Türkiye haritasına Ermenistan yazdı Yunanistan manşetlere taşıdı

Geçtiğimiz günlerde dijital medya platformu Netflix'te yer alan 'Pepsi, Where's My Jet?' isimli dizideki skandal Türkiye haritası ile ilgili spekülasyonlar devam ederken, söz konusu harita Yunanistan'ın da gündemine oturdu.
Dizinin Türkiye'de tepki toplamasının nedeni ise Türkiye'nin doğusunda bulunan illeri Ermensitan toprağı gibi göstermesiydi.
Yunan basını söz konusu haritayı manşetine taşıyarak "Bu neyi gösteriyor?" diye sordu.
Haberde, dizinin Türk kamuoyunda tepkiye neden olduğundan bahsedilirken, Twitter'da kullanıcılarından Türk Yayın Kurumu ve İçişleri Bakanlığı'na gerekli yaptırımların uygulanması için çağrıda bulunulduğundan da bahsedildi.
Ayrıca haberin devamında benzer bir olayın önceden de yaşandığı, 'Casus' isimli dizi de yine Türkiye'nin topraklarının bölündüğü ifade edildi.