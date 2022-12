Sapkınlığın merkezi Netflix Türkiye haritasına Ermenistan yazdı Yunanistan manşetlere taşıdı

NETFLIX'TEN SKANDAL! ERZURUM VE KARS'A ERMENİSTAN YAZDILAR

Küresel LGBT projesinin bayraktarlarından 'Netflix' Türkiye'yi hedef alan yayınlarına bir yenisini ekledi.

Netflix'te yayınlanan "Pepsi, where is my jet" adlı yapımın 1. bölümünde Türkiye topraklarının doğusunda Erzurum ve Kars üzerine "Ermenistan" yazıldı.