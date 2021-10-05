Netflix 'Aşk 101' dizisiyle son planını devreye soktu! Türk gençliğinin değerlerine dinamit koydular: Ahlaksızlık 101

ÖĞRENCİLERİN KARAKTELERİ

Dizide yer alan karakterlerin hepsi de gündelik hayatta olsalar, olumsuz eleştiri alacak karakterler. Ancak Aşk 101 dizisinde yer alan bu karakterler, aykırı özellikleriyle farklı ve gençler tarafından çekici bulunuyor gibi gösteriliyor.

İşte Aşk 101 dizisinde yer alan karakterlerin özellikleri:

Gençlerden birisi şiddet eğilimli. Sokakta yürürken herhangi birine, basketbol maçı yaparken hakeme ya da sınıfta önünde duran bir arkadaşına nedensiz şiddet uygulayabiliyor.