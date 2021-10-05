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    • 05.10.2021 11:44
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    Netflix 'Aşk 101' dizisiyle son planını devreye soktu! Türk gençliğinin değerlerine dinamit koydular: Ahlaksızlık 101

    Yayınladığı dizilerde sürekli olarak uyuşturucu, alkol ve eşcinsel ilişkiyi özendiren Netflix, Türkiye yapımlarında da Türk gençliğini hedef almaya devam ediyor. Netflix'in geçen sezon yayına başlayan ve 30 Eylül'de 2. sezonu gösterime giren Aşk 101 dizisi de bunun son örneği. Dizide aile, eğitim, saygı gibi toplumun temel taşı olan değerlere başkaldırmak farklılık olarak gösteriliyor. Dizide gençlere aşılanmak istenen sadece bunlarla da kalmıyor. İşte Aşk 101 dizisindeki ahlaksızlıklar ve ABD'nin kültür emperyalizmi planı...

    takvim.com.tr
    Ahlaksızlık 101! Netflix’in son oyunu

    Amerikan merkezli medya şirketi tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya hitap ederken son yıllarda da Türkiye'de etkisini artırdı. Netflix, ülkemizde etkisini artırırken Türk yapımı dizi ve filmleri de ardı ardına yayınlıyor. O dizilerden biri de Aşk 101.

    "DÖRT İSYANKAR VE BİR ÖRNEK ÖĞRENCİ"
    Geçtiğimiz sezon ilk kısmı yayınlanan Aşk 101'in ikinci sezonu da geçtiğimiz 30 Eylül'de yayınlandı. Dizi Netflix'in resmi sitesinde "Öğretmenlerinin bir basketbol koçuna âşık olmasını sağlamaya çalışan dört isyankâr ve bir örnek öğrenci, birlikte arkadaşlığı, aşkı ve kendileri olma cesaretini öğrenir." ifadeleriyle anlatılıyor.

    Peki dizide anlatılanlar gerçekten öyle mi? İşte Aşk 101 dizisinde Türk gençliğini hedef alan ve toplumun gerçekleriyle taban tabana zıt olan anlatımların altında yatanlar:

        "ÇİKOLATALI SÜT KÖTÜ, BİRA ŞAHANE"
        Dizide genel hatlarıyla anlatılanlara bakıldığında normal olan ne varsa; demode, sıradan gibi gösteriliyor. İşte o konulardan bazıları şunlar:

        Bütün aileler berbat
        Anneler anlayışsız, babalar duygusuz
        Bütün öğretmenler demode ve kötü
        Okullar anlamsız

        İnsan denen canlı "boktan"
        Çikolatalı süt kötü, bira şahane
        Düzenli ev sıkıcı, dağınık bohem evi iyi
        Doğrunun ölçüsü sensin
        Önemli olan anı yaşamak

            ÖĞRENCİLERİN KARAKTELERİ
            Dizide yer alan karakterlerin hepsi de gündelik hayatta olsalar, olumsuz eleştiri alacak karakterler. Ancak Aşk 101 dizisinde yer alan bu karakterler, aykırı özellikleriyle farklı ve gençler tarafından çekici bulunuyor gibi gösteriliyor.

            İşte Aşk 101 dizisinde yer alan karakterlerin özellikleri:

            Gençlerden birisi şiddet eğilimli. Sokakta yürürken herhangi birine, basketbol maçı yaparken hakeme ya da sınıfta önünde duran bir arkadaşına nedensiz şiddet uygulayabiliyor.

            Diğer genç, öğrencilere kumar oynatıyor. Ödev ticareti yapıyor. Okulun güvenlik görevlisi ve kantincisini de kendi saadet zincirinin üyesi yapabiliyor. Dahası, sahte belgelerle kantinde gıda denetimi yapılmamış ürünlerin satışını sağlıyor.

            Bir diğer genç öğretmeniyle sınıfta basılıyor. O, güzelliğini farklı erkek öğrencileri birbirine düşürmek için kullanabiliyor. Kilo alma kaygısıyla yemek yemiyor ama elinden bira şişesi de düşmüyor.

            Dördüncü "kahraman" alkolik. Hem evinde hem de okulda durmadan içki tüketiyor. Ayakta pek duramıyor. Alkolikliğine dünyayı umursamaz bir "bilgelik" de eşlik ediyor. Ara ara intiharı da düşünmüyor değil.

            "İNEK" ÖĞRENCİ SIRADAN DİĞERLERİ FARKLI
            Dizi boyunca bu karakterler ekran başındaki gençlere örnek olarak sunuluyor. Onların "farklı" olmalarından ötürü dışlandığı fikri yerleştiriliyor: "Sıradan olma, farklı olma cesareti göster". Okul yönetiminin gözdesi, sevgi dolu, saf ve parlak bir "inek" olarak tasvir edilen bir öğrenci zamanla "özgürleşiyor" ve beşinci üye olarak bu gruba katılıyor.

                "...... LABORATUVARINI"
                Dizinin son bölümünde beşli "özgür grup" okulun büyük bir özenle inşa edilen laboratuvarını yerle bir ediyor. Mikroskoplar, beherler, renkli kimyasallar, camlar, çerçeveler süper ağır çekim eşliğinde havalarda uçuyor. Dizinin en estetik sahnesinin bir bilim merkezinin yok edildiği sahne olması ayrıca dikkat çekici. Disiplin kurulu bu öğrencileri atmak yerine onlardan bayrak töreninde özür dilemelerini istiyor. Törende kürsüye çıkan öğrenciler elbette özür dilemek yerine mikrofondan "…….. laboratuvarını" diye haykırmayı tercih ediyorlar. Bütün öğrencilerin alkışlarıyla karşılanan bu "eylem", öğrencilerin içindeki "özgürlük duygusunun" da açığa çıkmasına vesile oluyor.

                KÜLTÜR EMPERYALİZMİNİN BİR PARÇASI
                Netflix, ABD merkezli bir şirket. ABD, Irak'ın işgaline kadar yaptığı bir ülkeye asker göndererek işgal etmeyi uzun yıllardır kültür öğeleriyle yapıyor. Sosyal bilimler eğitimleri verilen fakültelerde ders olarak okutulan "Kültür emperyalizmi" en basit anlatımıyla "Bir ülkenin kendi kültürel değerlerini ve ideolojisini başka bir ülkenin halkına benimsetmesidir." ABD, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere karşı askeriyle bir işgal girişiminde bulunamayacağı için kültür öğeleriyle toplumun değerlerini temelden sarsarak işgal etmeye çalışıyor.
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                Ahlaksızlık 101! Netflix’in son oyunu
                Haberler Güncel Netflix 'Aşk 101' dizisiyle son planını devreye soktu! Türk gençliğinin değerlerine dinamit koydular: Ahlaksızlık 101
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