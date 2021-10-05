Netflix 'Aşk 101' dizisiyle son planını devreye soktu! Türk gençliğinin değerlerine dinamit koydular: Ahlaksızlık 101

Amerikan merkezli medya şirketi tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya hitap ederken son yıllarda da Türkiye'de etkisini artırdı. Netflix, ülkemizde etkisini artırırken Türk yapımı dizi ve filmleri de ardı ardına yayınlıyor. O dizilerden biri de Aşk 101.
"DÖRT İSYANKAR VE BİR ÖRNEK ÖĞRENCİ"
Geçtiğimiz sezon ilk kısmı yayınlanan Aşk 101'in ikinci sezonu da geçtiğimiz 30 Eylül'de yayınlandı. Dizi Netflix'in resmi sitesinde "Öğretmenlerinin bir basketbol koçuna âşık olmasını sağlamaya çalışan dört isyankâr ve bir örnek öğrenci, birlikte arkadaşlığı, aşkı ve kendileri olma cesaretini öğrenir." ifadeleriyle anlatılıyor.
Peki dizide anlatılanlar gerçekten öyle mi? İşte Aşk 101 dizisinde Türk gençliğini hedef alan ve toplumun gerçekleriyle taban tabana zıt olan anlatımların altında yatanlar: