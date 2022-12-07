Fas'tan Türkiye'ye giden uçak İspanya'da acil iniş yaptı: 28 kişi kaçtı



Fotoğraf: Reuters

ACİL İNİŞTE 28 YOLCU KAÇTI

Uçaktaki yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, 28 yolcu da bu sırada uçaktan kaçtı. Güvenlik ekipleri kaçan yolculardan 14'ünü yakalarken, diğer yolcuları bulmak için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İspanyol yetkililer olayı tüm yönleri ile soruştururken, hastaneye kaldırılan yolcunun da doğum yapmadığı bildirildi.



Fotoğraf: Reuters

REUTERS: SAHTE DOĞUM ACİL DURUMU

İngiliz haber ajansı Reuters'ın geçtiği haberde ise 28 göçmenin sahte doğum acil durumu nedeniyle İspanya'ya inmek zorunda kalan uçaktan kaçtığını iddia etti.

BENZER OLAY GEÇEN YIL DA YAŞANDI

2021 yılında Air Arabia'ya ait Kazablanka-İstanbul seferini yapan uçak, yolculardan birinin şeker komasına girmesi üzerine, İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları grubundaki Mayorka kentinin Son Sant Joan Havaalanı'na acil iniş yapmıştı. Uçaktaki yolculardan 20'si yine aynı şekilde uçaktan inerek, kaçmaya çalışmıştı.