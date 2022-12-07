Fas'tan Türkiye'ye giden uçak İspanya'da acil iniş yaptı: 28 kişi kaçtı

Fas Kazabalanka'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, hamile yolcunun doğum sancılarının artması nedeniyle İspanya'nın Barcelona kentine acil iniş yaptı.
DOĞUM SANCISI NEDENİYLE ACİL İNİŞ
Pegasus Havayolları'na ait PC-652 sefer sayılı Airbus321 tipi uçak, yerel saatle 01.10'da 228 yolcusuyla Kazabalanka'dan kalkış yaptı. Uçağın kalkışından bir süre sonra hamile yolcunun doğum sancısı başladı. Kabin memurları uçakta doktor anonsu yaptı. Doktorun uyarısı üzerine kokpit ekibi Barselona Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Fotoğraf: Reuters
ACİL İNİŞTE 28 YOLCU KAÇTI
Uçaktaki yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, 28 yolcu da bu sırada uçaktan kaçtı. Güvenlik ekipleri kaçan yolculardan 14'ünü yakalarken, diğer yolcuları bulmak için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
İspanyol yetkililer olayı tüm yönleri ile soruştururken, hastaneye kaldırılan yolcunun da doğum yapmadığı bildirildi.
Fotoğraf: Reuters
REUTERS: SAHTE DOĞUM ACİL DURUMU
İngiliz haber ajansı Reuters'ın geçtiği haberde ise 28 göçmenin sahte doğum acil durumu nedeniyle İspanya'ya inmek zorunda kalan uçaktan kaçtığını iddia etti.
BENZER OLAY GEÇEN YIL DA YAŞANDI
2021 yılında Air Arabia'ya ait Kazablanka-İstanbul seferini yapan uçak, yolculardan birinin şeker komasına girmesi üzerine, İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları grubundaki Mayorka kentinin Son Sant Joan Havaalanı'na acil iniş yapmıştı. Uçaktaki yolculardan 20'si yine aynı şekilde uçaktan inerek, kaçmaya çalışmıştı.