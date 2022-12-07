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    • Dünya
    • 07.12.2022 12:47
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    • 07.12.2022 13:09
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    Almanya'da darbe operasyonu! Federal Meclis'i basacaklardı: 25 gözaltı

    Almanya'da hükümeti devirme planı yapan aralarında eski askerlerin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. 'Prens' lakablı Heinrich XIII isimli 71 yaşındaki bir şüphelinin liderliğini yaptığı grup, parlamento binasını basarak hükümeti devirmeye planlıyordu. İlk soruşturma neticesinde, şüphelilerin 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amaçlı terör örgütü kurdukları ifade edildi.

    AJANSLAR
    Almanya’da darbe planı engellendi

    Almanya'da ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçuyla 25 kişinin gözaltına alındı.

    AMAÇ '1871 ALMAN İMPARATORLUĞU' DEVLETİNİ KURMAK
    Savcılık sabahın erken saatlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların, 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlandıklarını açıkladı.

    ÖRGÜT İÇİNDE ESKİ ASKERLER DE YER ALIYOR
    Birçok eyalette düzenlenen baskınlarda 52 kişi hakkında "terör örgütü üyesi veya destekçisi olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yakalananların arasında eski askerlerin de yer aldığı kaydedildi.

    FEDERAL MECLİS'İ BASACAKLARDI
    Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisine baskın yaparak darbe planladıkları iddia edildi.

        Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, federal savcının bir terör ağını soruşturduğunu ifade etti.

        Buschmann, "Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var." ifadesini kullandı.

        MODERN ALMAN DEVLETİNİ DE TANIMAYORLAR
        Tutuklananlar arasında, şiddetli saldırılar ve ırkçı komplo teorileri nedeniyle uzun süredir Alman polisinin takibinde olan aşırılık yanlısı 'Reichsbürger' (İmparatorluk Vatandaşları) hareketinin üyelerinin de yer aldığı söyleniyor.
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            Haberler Dünya Almanya'da darbe operasyonu! Federal Meclis'i basacaklardı: 25 gözaltı
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