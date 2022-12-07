Almanya'da darbe operasyonu! Federal Meclis'i basacaklardı: 25 gözaltı

Almanya'da ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçuyla 25 kişinin gözaltına alındı.
AMAÇ '1871 ALMAN İMPARATORLUĞU' DEVLETİNİ KURMAK
Savcılık sabahın erken saatlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların, 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlandıklarını açıkladı.
ÖRGÜT İÇİNDE ESKİ ASKERLER DE YER ALIYOR
Birçok eyalette düzenlenen baskınlarda 52 kişi hakkında "terör örgütü üyesi veya destekçisi olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yakalananların arasında eski askerlerin de yer aldığı kaydedildi.
FEDERAL MECLİS'İ BASACAKLARDI
Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisine baskın yaparak darbe planladıkları iddia edildi.