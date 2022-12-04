ABD’ye ağlamaya devam! YPG elebaşı terörist Mazlum Kobani’yi korku dağları sardı: Türkiye 2 kez yaptı! Bizi unutmayın

"BİZİ UNUTMAYIN"

"Amerika'nın Suriye'deki en sadık müttefikiyiz. Bizi unutmayın" başlıklı yazısında Türkiye tarafından tehlike altında olduklarını belirten örgüt elebaşı "Türkiye, bu yıl SDG'deki ve yönetimimizdeki birçok meslektaşıma suikast düzenledi" diyerek ABD'den destek istedi.

"TÜRKİYE DAHA ÖNCE 2 KEZ YAPTI"

Hava operasyonlarına değinen YPG/PKK'lı terörist, Türkiye'nin kara harekatı tehdidinde bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin hara harekatı düzenlemesi halinde bunun sonuçlarının ne olacağını önceki operasyonları hatırlatarak bildiklerini belirten örgüt elebaşı Kobani, "Çünkü Türkiye bunu daha önce iki kez yaptı." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DURDURUN" ÇAĞRISI

Uluslararası topluma seslenen Mazlum Kobani, bölgenin güvenliğini bahane ederek ortaklarına "Türkiye'nin durdurulması için derhal somut adımlar atılması" gerektiği yönünde mesaj gönderdi.

ABD, DEVRİYELERİ AZALTTI

Türkiye'nin kara harekâtı öncesi, terör örgütü PKK/YPG kendilerine mühimmat-teçhizat sağlayan ve silahlı eğitim veren ABD güçlerinden Türkiye'nin operasyonuna karşı kendilerini "yalnız bırakmamasını" istiyor.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarının ardından ABD, bölgede YPG/PKK ile yaptığı devriyelerini azaltmıştı.