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    • Dünya
    • 04.12.2022 13:41
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    • 04.12.2022 13:41
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    ABD’ye ağlamaya devam! YPG elebaşı terörist Mazlum Kobani’yi korku dağları sardı: Türkiye 2 kez yaptı! Bizi unutmayın

    Geçtiğimiz günlerde 'kara harekatını durdurun' diyerek ABD ve Rusya'ya yalvaran 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, iyice köşeye sıkıştı. Washington'un 'en sadık müttefiki' olduklarını söyleyen terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı, ABD'ye 'bizi unutmayın' çağrısında bulunarak Türkiye'nin durdurulması gerektiğini söyledi.

    takvim.com.tr
    YPG elebaşı terörist Mazlum Kobani yine ABD’ye ağladı

    Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin sınır ötesi operasyon hazırlığı karşısında köşeye sıkıştı. Türkiye'nin olası kara harekâtından dolayı paniğe kapılarak ABD ve Rusya'ya yalvaran SDG sorumlusu Mazlum Kobani (Ferhat Abdi Şahin) bir kez daha ABD'ye çağrıda bulundu.

    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik kara harekatı hazırlıkları ve terörün kökünü kazımaya kararlı olduğu yönündeki mesajların ardından etekleri tutuşmaya başlayan teröristleri korku dağları sardı.

    Washington Post gazetesine yazdığı yazıda öldürülen teröristlerden bahseden PKK/YPG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani, kendilerine tırlarla silah yardımı yapan ABD'ye de çağrıda bulundu.

    "BİZİ UNUTMAYIN"
    "Amerika'nın Suriye'deki en sadık müttefikiyiz. Bizi unutmayın" başlıklı yazısında Türkiye tarafından tehlike altında olduklarını belirten örgüt elebaşı "Türkiye, bu yıl SDG'deki ve yönetimimizdeki birçok meslektaşıma suikast düzenledi" diyerek ABD'den destek istedi.

    "TÜRKİYE DAHA ÖNCE 2 KEZ YAPTI"
    Hava operasyonlarına değinen YPG/PKK'lı terörist, Türkiye'nin kara harekatı tehdidinde bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin hara harekatı düzenlemesi halinde bunun sonuçlarının ne olacağını önceki operasyonları hatırlatarak bildiklerini belirten örgüt elebaşı Kobani, "Çünkü Türkiye bunu daha önce iki kez yaptı." dedi.

    "TÜRKİYE'Yİ DURDURUN" ÇAĞRISI
    Uluslararası topluma seslenen Mazlum Kobani, bölgenin güvenliğini bahane ederek ortaklarına "Türkiye'nin durdurulması için derhal somut adımlar atılması" gerektiği yönünde mesaj gönderdi.

    ABD, DEVRİYELERİ AZALTTI
    Türkiye'nin kara harekâtı öncesi, terör örgütü PKK/YPG kendilerine mühimmat-teçhizat sağlayan ve silahlı eğitim veren ABD güçlerinden Türkiye'nin operasyonuna karşı kendilerini "yalnız bırakmamasını" istiyor.

    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarının ardından ABD, bölgede YPG/PKK ile yaptığı devriyelerini azaltmıştı.

        İŞTE TÜRKİYE'NİN 'KIRMIZI' ÇİZGİSİ

        Suriye'nin kuzeyine kara harekâtı sinyalini veren Ankara'nın radarında terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki 3 bölge bulunuyor. Fırat'ın batısında Tel Rıfat ve Menbiç, Fırat'ın doğusunda ise Ayn El Arap'a (Kobani) yönelik TSK operasyonu hazırlıkları sürüyor. Kapsamlı bir kara harekâtına sıcak bakmayan bölgedeki aktörlerden ABD ve Rusya'nın da, terör örgütünü ikna çabalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Türkiye ise ABD ve Rusya'nın oyalama taktiklerine girişmemelerini isterken daha önce üzerinde uzlaşıya varılan mutabakatları hatırlatıyor.

        -Ankara öncelikli olarak terör örgütünün en çok taciz atışı gerçekleştirdiği Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesini, ağır silahlarının toplanmasını ve bölgenin terörden arındırılmasını istiyor. Türkiye sınırına ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesine düşen roket ve havan toplarının yüzde 70'inin bu bölgeden atıldığına işaret ediliyor.

        -Yine Menbiç'ten de teröristlerin ağır silahlarla çekilmesini isteyen Ankara, Menbiç'in gerçek sahiplerine teslim edilmesini, bölgede nüfus değişikliği politikalarından vazgeçilmesini istiyor.

        -Türkiye terör örgütü PKK/YPG'nin, kontrol ettiği bölgelerden Ayn el Arap'tan da sınırın 30 kilometre gerisine çekilmesini amaçlıyor. Ankara, söz konusu 3 bölgede de asayişin Suriye muhalif askeri güçler tarafından kontrol edilmesi, idari yönetimin ise bölgedeki halk tarafından oluşturulacak yerel meclisler eliyle yürütülmesi gerektiğini vurguluyor. Bu arada çeşitli kaynaklarda iddia edildiği gibi Ankara'ya, ABD ve Rusya'dan "Biz SDG güçlerini 30 km geriye çekelim, harekâttan vazgeçin" yönünde bir teklif de ulaşmış değil.

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        Koza Altın
        Haberler Dünya ABD’ye ağlamaya devam! YPG elebaşı terörist Mazlum Kobani’yi korku dağları sardı: Türkiye 2 kez yaptı! Bizi unutmayın
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