Son dakika: Yunanistan'ın ALPKUŞ'a benzetmeye çalıştığı İHA alay konusu oldu

Türkiye'yi bu alanda yakalamak için geliştirilen İHA alay konusu oldu. Yaptığı test uçuşu ile bir anda sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi olan İHA kullanıcılar tarafından ti'ye alındı.

Talos için 'Oyuncak gibi nereden almışlar' yorumu yapan kullanıcılar söz konusu İHA'nın Türkiye'nin ürettiği Alpkuş'un kötü bir kopyası olduğu yorumunda bulundu.