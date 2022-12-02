Son dakika: Yunanistan'ın ALPKUŞ'a benzetmeye çalıştığı İHA alay konusu oldu

Komşu Yunanistan'da gündem 'Talos' isimli İnsansız Hava Aracı (İHA).
Askeri harcamalarını artıran Atina bu alanda Türkiye'yi yakalamak için yoğun çaba harcıyor.
Bu çabanın bir parçası olarak geliştirilen Talos için Yunan basını 'karşı tarafla arasındaki mesafeyi yavaş yavaş azaltıyor' yorumunda bulunsa da Atina'nın İHA projesi resmen ters tepti.
Türkiye'yi bu alanda yakalamak için geliştirilen İHA alay konusu oldu. Yaptığı test uçuşu ile bir anda sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi olan İHA kullanıcılar tarafından ti'ye alındı.
Talos için 'Oyuncak gibi nereden almışlar' yorumu yapan kullanıcılar söz konusu İHA'nın Türkiye'nin ürettiği Alpkuş'un kötü bir kopyası olduğu yorumunda bulundu.
4.4 metre uzunluğundaki İHA'nın saatte 180 kilometre hıza çıkabildiği açıkladı.
KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.