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    • Dünya
    • 07.06.2021 10:34
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    • 07.06.2021 10:38
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    Yunanistan'da SİHA korkusu! Manşetten böyle verdiler: Sessiz ölüm makineleri

    ’da ve ’deki SİHA başarısı Yunanistan’ı titretmeye devam ediyor. Yunan basınında yine gündem olan SİHA’ların diğer ülkeler tarafından da tercih edilmesi konuşulurken "Türkiye'nin ucuz İHA'ları sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar…

    Türkiye'de üretilen SİHA'ların savaş alanlarındaki üstün başarısı, diğer ülkeleri işlevsiz kalan savaş taktiklerini yeniden gözden geçirmeye sevk etti.

    Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2, halihazırda Katar, Libya, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından kullanılıyor.

    "SESSİZ ÖLÜM MAKİNELERİ"
    Son olarak Polonya, SİHA'lardan 24 adet satın almak için Ankara ile anlaşma imzaladı.

        Gelişmeler üzerine Yunan basınında, insansız hava araçlarında yükselen güç Türkiye'ye ilişkin "Türkiye'nin ucuz İHA'ları sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?" başlıklı bir haber yer aldı.

        "SİHA'LAR YUNANİSTAN'A KARŞI KULLANILIR MI" SORUSU
        National Herald'ın haberinde, Bayraktar TB2'lerin Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağına dair bir belirtinin bulunmadığı ifade edilerek, "Ancak SİHA'lar; Azerbaycan, onları Ermeni güçlerini yok etmek ve Dağlık Karabağ'ın kayıp bölgelerini geri almak için kullandığında olduğu gibi kesin avantaj sağlayan kritik bir eşik." ifadesine yer verildi.

        "UCUZ VE ÖLÜMCÜL"
        Haberde; tankları, roketatarları, hava savunma sistemlerini ve radarları yok ettiği anımsatılan SİHA'ların Türkiye'de üretildiği belirtilerek, insansız araçlar için "Ucuz ve ölümcül" tanımlaması yapıldı.

            Bayraktar TB2'nin diğer ülkelerin ordularına satışının yapıldığı hatırlatılan haberde, "Bu teknolojinin NATO'nun altını oyup oymayacağına dair endişeler var." denildi.

            YUNANİSTAN'IN KURDUĞU ASKERİ ORTAKLIKLAR
            Öte yandan, Yunanistan'ın askeri alanda Fransa'dan fırkateynler ve savaş uçakları alarak uluslararası ittifaklar kurduğu, ABD'den F-35 savaş uçaklarına da talip olduğu aktarıldı.

            Tüm bu girişimlerin, Türkiye'nin SİHA'larına karşılık yapılıp yapılmadığının ise bilinmediği kaydedildi.

                Türkiye'nin, NATO ve AB üyesi Polonya'ya 24 adet Bayraktar TB2 SİHA satması Avrupa medyasının gündemindeki yerini koruyor. Son olarak Alman Welt gazetesi, "Biden ve Putin'e bir sinyal olarak Polonya-Türkiye insansız hava aracı anlaşması" başlıklı bir yazı yayımladı.

                'Gündeme Dair Her Şey'in aktardığı habere göre, anlaşmanın ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Biden'a mesaj niteliği taşıdığı belirtilerek yazıda şu ifadelere yer verildi:

                "RUSYA DİKKATLE TAKİP ETTİ"
                "Polonya ile ABD'nin İHA görüşmeleri bitti. Polonya, Türk ürününe 270 milyon dolar yatırım yaptı. Polonya, silah tedarikçisini değiştirebileceğinin sinyalini verdi. Polonya'nın Bayraktar TB2 alma kararı Rusya'da da dikkatle takip edildi.

                    "HERHANGİ BİR İHA DEĞİL"
                    Polonya, muharebe kabiliyetinde Almanya'yı geçecek. Almanya, böyle bir altyapıya bile sahip değil. Türk üretimi Bayraktar TB2 herhangi bir İHA değil.

                    "TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BAŞARI"
                    Avrupa ülkeleri kendi insansız hava aracı ürünlerine sahip değil, bu yüzden Polonya'ya teklif yapamadılar. Bu satış Türkiye için büyük başarı."

                    ABD TÜRK SİHA'LARINI KONUŞUYOR
                    Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Türk SİHA'ları, dünya basının gündeminden de düşmüyor. Önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larından "sihirli mermi" olarak bahsetti. David Hambling tarafından kaleme alınan makalede Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında birkaç farklı insansız hava aracı kullandığı, bunlar arasında en etkilisinin Türk SİHA'ları olduğu vurgulandı.

                        Bayraktar TB-2'lerin başarısından övgüyle bahsedildi. Makalede Türk yapımı SİHA'ların daha önce Suriye, Irak ve Libya'da da etkili kullanıldığı belirtildi. Bayraktar TB-2'lerin ABD veya İsrail yapımı SİHA'lardan çok daha etkili olduğunun altı çizildi.

                        Daha önce de dünyaca ünlü The Economist dergisi, Karabağ cephesinde Türk SİHA'larının etkili olacağı öngörüsünde bulunmuştu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB-2'lerden "İHA piyasasının yıldızı" olarak bahsetmişti.

                        ALMANYA HAYRAN KALDI
                        Türkiye'nin geliştirdiği silahlı ve insansız hava araçları, Almanya'yı karıştırmış durumda. Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'daki başarısından sonra, Almanya'da Savunma Bakanlığı başta olmak üzere hükümet, partiler, partilerin savunma uzmanlarının tek konusu Türk SİHA ve İHA'ları oldu.

                        Almanya'da bu tartışmalar sürerken, ülkenin sol görüşlü etkili yayın organlarından Junge Welt gazetesi, "Türkiye süper güç oldu" manşetini attı. Gazete, bu duruma gerekçe olarak "batının uyguladığı ambargoları" gösterdi.

                        Junge Welt, "Her şey gayri resmi boykotla başladı. 2016 yılında Türkiye, NATO'dan savaş İHA'ları almak istedi. Ancak ABD ve İsrail, bunları tedarike etmedi. Sonra Türk firmaları işe koyuldu ve TAI-Anka ile Bayraktar İHA'ları, uluslararası sektörün en gelişmiş ürünleri oldu. Türkiye, bugün ambargo koyanlara minnettar" diye yazdı.

                        İNGİLTERE DE İSTİYOR
                        Türkiye imzalı insansız araçların, operasyon kapsamında yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemini yok ettiğinin altı çizildi.

                            İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Azerbaycan'ın ortaya koyduğu performanstan son derece etkilendiği, Savunma Bakanlığı'ndan İngiliz ordusu için kendi SİHA programını geliştirmesini istediği aktarıldı.

                            Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek amacıyla söz konusu ülkede kullanıldığı belirtildi.

                            İŞTE SİHA'NIN ÖZELLİKLERİ
                            300 BİN SAATTİR GÖKLERDE
                            Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır . Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

                            TEKNİK ÖZELLİKLERİ
                            Keşif, sürekli havadan gözetleme, istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, milli akıllı mühimmatlar Roketsan MAM-L ve MAM-C'nin entegrasyonuyla birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru olmuştur. Bayraktar TB2 SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve dört akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir. Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistemdir. Sistem bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutar.

                            Haberleşme Menzili - LOS

                            Kalkış ve İniş - Pist (Otomatik)

                            Seyir - Maksimum Hız - 70 knot - 120 knot

                            Maksimum Kalkış Ağırlığı - 650 kg

                            Operasyonel - Maksimum İrtifa - 18.000 feet - 27.000 feet

                            Havada Kalış - 27 Saat

                            Faydalı Yük Kapasitesi - 150 kg

                            Kanat Açıklığı - 12 mt.

                            Faydalı Yük - ISR - Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

                            Yükseklik - 2.2 mt.

                            Faydalı Yük - Mühimmatlar - 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

                            Uzunluk - 6.5 mt.

                            Yakıt Kapasitesi / Tipi - 300 Litre / Benzin

                            İtki Tipi100 Hp İçten Yanmalı
                            Enjeksiyonlu Motor
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                            Haberler Dünya Yunanistan'da SİHA korkusu! Manşetten böyle verdiler: Sessiz ölüm makineleri