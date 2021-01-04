Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail'le ayrıca beş ay süren müzakerelerin ardından askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak. Yerel medya, Yunanistan'ın Kanadalı CAE firması yerine İsrail şirketi Elbit'i seçtiğini yazdı.