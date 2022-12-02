Yunanistan, Türkiye Libya anlaşmasını hala hazmedemedi! Atina'dan BM'ye sitem dolu mektup

Türkiye'nin Libya ile ekim ayında imzaladığı hidrokarbon anlaşması Yunanistan başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin tepkisine neden olmuştu. Batılı devletler anlaşmanın geçersiz olduğu konusunda söylemlerde bulunurken anlaşmanın tarafları Türkiye ve Libya ise söz konusu mutabakat ile ilgili kararlılığını korudu.
YUNANİSTAN'DAN BM'YE MEKTUP
Anlaşma imzalandığı günden bu yana duyduğu rahatsızlıktan dolayı bu meseleyi gündeme getirmesine rağmen uluslararası alanda istediği tepkileri alamayan Yunanistan, çareyi Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup yazmakta buldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Maria Theofilis 'özenle hazırlanmış' bir mektup verdi.
YUNAN BASINI: MEKTUBUN DİLİ OLDUKÇA SERT
Söz konusu mektubun oldukça 'sert bir diplomatik dille' yazıldığı Yunan basınında ifade edilirken mektupta "Libya ve Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenlik haklarına saygı duymaya ve bu hakları ihlal edecek ve barışı bozacak her türlü adımdan kaçmaya çağırdığı" kaydedildi ifadelerine yer verildiğinden bahsedildi.
Mektubun devamında ise şu ifadelere yer verilmiş: "Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki komşu ülkelerle sınır çizme sorununu barışçıl bir şekilde, iyi niyetle ve deniz hukukuna uyarınca çözme konusundaki güçlü taahüdünü yinelemek istemekte"