Yunanistan, Türkiye Libya anlaşmasını hala hazmedemedi! Atina'dan BM'ye sitem dolu mektup

YUNAN BASINI: MEKTUBUN DİLİ OLDUKÇA SERT

Söz konusu mektubun oldukça 'sert bir diplomatik dille' yazıldığı Yunan basınında ifade edilirken mektupta "Libya ve Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenlik haklarına saygı duymaya ve bu hakları ihlal edecek ve barışı bozacak her türlü adımdan kaçmaya çağırdığı" kaydedildi ifadelerine yer verildiğinden bahsedildi.

Mektubun devamında ise şu ifadelere yer verilmiş: "Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki komşu ülkelerle sınır çizme sorununu barışçıl bir şekilde, iyi niyetle ve deniz hukukuna uyarınca çözme konusundaki güçlü taahüdünü yinelemek istemekte"