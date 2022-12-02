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    • Dünya
    • 02.12.2022 10:20
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    • 02.12.2022 10:42
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    Yunanistan, Türkiye Libya anlaşmasını hala hazmedemedi! Atina'dan BM'ye sitem dolu mektup

    Ankara ile Atina hattı arasındaki gerilim sürerken Türkiye’nin ekimde Libya ile imzaladığı hidrokarbon anlaşması Yunanistan'da gündem olmaya devam ediyor. İmzalanan anlaşmadan rahatsızlık duyan Yunanistan, hazımsızlığını bir üst seviyeye çıkardı. Komşu bu kez de Birleşmiş Milletler’e sitem mektubu yazdı. Mektupta Türkiye-Libya arasındaki hidrokarbon mutabakatının 'Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğinden bahsettiği' ifade edildi.

    takvim.com.tr
    Komşu’nun Türkiye hazımsızlığı sürüyor

    Türkiye'nin Libya ile ekim ayında imzaladığı hidrokarbon anlaşması Yunanistan başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin tepkisine neden olmuştu. Batılı devletler anlaşmanın geçersiz olduğu konusunda söylemlerde bulunurken anlaşmanın tarafları Türkiye ve Libya ise söz konusu mutabakat ile ilgili kararlılığını korudu.



    YUNANİSTAN'DAN BM'YE MEKTUP
    Anlaşma imzalandığı günden bu yana duyduğu rahatsızlıktan dolayı bu meseleyi gündeme getirmesine rağmen uluslararası alanda istediği tepkileri alamayan Yunanistan, çareyi Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup yazmakta buldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Maria Theofilis 'özenle hazırlanmış' bir mektup verdi.

    YUNAN BASINI: MEKTUBUN DİLİ OLDUKÇA SERT
    Söz konusu mektubun oldukça 'sert bir diplomatik dille' yazıldığı Yunan basınında ifade edilirken mektupta "Libya ve Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenlik haklarına saygı duymaya ve bu hakları ihlal edecek ve barışı bozacak her türlü adımdan kaçmaya çağırdığı" kaydedildi ifadelerine yer verildiğinden bahsedildi.

    Mektubun devamında ise şu ifadelere yer verilmiş: "Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki komşu ülkelerle sınır çizme sorununu barışçıl bir şekilde, iyi niyetle ve deniz hukukuna uyarınca çözme konusundaki güçlü taahüdünü yinelemek istemekte"

        Aynı zamanda Theofilis'in Türkiye-Libya arasındaki hidrokarbon mutabakatının 'Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğinden bahsettiği' ifade edildi.

        Haberin devamında skandal ifadelere yer verilerek "Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) dünkü toplantısında görülebileceği gibi Ankara tehdidinde ısrar ediyor" denildi.

        Dün MGK toplantısı sona erdikten sonra yapılan açıklamada "Türkiye'nin uzlaşmacı ve samimi yaklaşımı ile çözüm odaklı diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuku ve antlaşmaları ihlal eden faaliyetlerine bir an evvel son vermesini beklediğimiz kuvvetle vurgulanmıştır" denilmişti.

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