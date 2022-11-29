Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.11.2022 21:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.11.2022 21:32
    ABONE OL

    Reuters'a konuşan YPG elebaşı terörist Mazlum Kobani ABD'ye yalvardı: Türkiye'yi durdurun

    Türkiye'nin Suriye'ye düzenlemeyi planladığı kara operasyonu, YPG elebaşı terörist Mazlum Kobini'yi tutuşturdu. Reuters'da yaptığı açıklamada adeta ABD'ye yalvaran terörist Mazlum Kobani, "ABD Türkiye'ye daha sert mesaj vermeli" dedi.

    YPG elebaşı ABD’ye ağladı!

    İstiklal Caddesi'ndeki kanlı terör saldırısı sonrası TSK Pençe Kilit Harekatı başlatmıştı. Harekatta büyük darbe alan terör örgütü tutuştu. Reuters'a ağlayan terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Türk ordusunun sınırdaki hareketliliğinden duydukları endişeyi dile getirdi.



    Şahin, ABD ve Rusya'dan Türkiye'nin kara operasyonuna karşı çıktıklarına dair güvence aldığını ileri sürdü. Ancak Ankara'nın kararlılığından endişe duyduklarını ve durdurmak için daha somut bir şey yapmaları gerektiğini söyledi.



    Reuter'a telefonda adeta ağlayan Şahin, "Hala gerginiz, ABD Türkiye'ye daha sert mesaj vermeli' dedi. Ferhat Abdi, Suriye'nin hava savunma sistemlerinin Türkiye'nin hava operasyonlarını püskürtemeyecek kadar zayıf olduğunu söyledi.



        ABD OPERASYONA KARŞI ÇIKTI
        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'de düzenlemeyi planladığı kara harekatına ilişkin "Türkiye terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak özellikle Suriye içinde daha çok ölüme, daha çok masumun ölmesine yol açacak ya da bizim DEAŞ ile mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

        PENTAGON TERÖRİSTLERE KALKAN OLDU!
        Türkiye'nin terörün kökünü kazımaya yönelik attığı kararlı adımlar, kalleşleri besleyip büyüten, eğitip silahlandıran sözde müttefik ABD'yi rahatsız etti.

        Bu kapsamda Pentagon'dan skandal bir açıklama geldi.

        Endişe duyduklarını dile getiren ABD'li yetkililer terör örgütüne kalkan olarak "'Kuzey Suriye, Irak ve Türkiye'de tırmanan eylemlerden derin endişe duyuyoruz. Bu tırmanış, ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti. Ayrıca, koordinasyonsuz askeri eylemler Irak'ın egemenliğini tehdit ediyor'" açıklamasını yaptı.

        Pentagon kaynaklı yapılan bir başka açıklamada da terör hedeflerini vuran Türkiye'nin 'sivil altyapıyı' hedef aldığı yalanı dolaşıma sokuldu.

        Söz konusu açıklamada, "Sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alındığına dair raporlar da bizi endişelendiriyor. Gerginliği azaltma çağrısı yaparken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkes düzenlemelerini sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.



        KANSIZLARA 'KAN' YARDIMI!
        Öte yandan sözde müttefik ABD, kol kanat gerip silahlandırdığı kalleşlere bir de kan yardımı yaptı.

        Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)'dan skandal bir paylaşım geldi. CENTCOM'un Twitter hesabı, Suriye'deki koalisyon güçlerinin SDF'li (PKK'nın bir başka kolu) ortaklarına 20 ünite kan ve plazma bağışladığını duyurdu.



        YAĞMUR ALTINDA AŞK TAZELEDİLER! ABD'Lİ ASKERLER VE YPG'Lİ TERÖRİSTLERLE DANS ETTİ
        Tüm bu yaşanların gölgesinde Türkiye'nin harekat yapmayı planladığı Suriye'nin kuzeyinden skandal görüntüler kayıtlara geçti.
            Hangi Kredi
            Haberler Dünya Reuters'a konuşan YPG elebaşı terörist Mazlum Kobani ABD'ye yalvardı: Türkiye'yi durdurun
                SON DAKİKA