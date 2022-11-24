Başkan Erdoğan 'Kara harekatı' sinyali verdi! PKK destekçisi Amineh Kakabaveh kudurdu: Boyun eğdiniz

İsveç'te terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen vekil Amineh Kakabaveh yine öfke kustu. Türk ordusunun Irak ve Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz gece terör hedeflerine yönelik düzenlediği hava harekatı nedeniyle paniğe kapılan Kakabaveh, İsveç hükümetine yüklendi.

'ÜÇLÜ MUHTIRAYI UYGULAYACAĞIZ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasındaki görüşme sonrası. Kristersson "Üçlü muhtırayı tam olarak uygulayacağız." sözü vermiş, bu görüşme İsveç basınında gündem olmuştu.