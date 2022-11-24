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    • Dünya
    • 24.11.2022 16:04
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    • 24.11.2022 16:24
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    Başkan Erdoğan 'Kara harekatı' sinyali verdi! PKK destekçisi Amineh Kakabaveh kudurdu: Boyun eğdiniz

    İstiklal'de meydana gelen kanlı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Pençe-Kılıç' harekatıyla Suriye ve Irak'ta bulunan terör hedeflerini imha etti. ''Bizim için en uygun olan zamanda karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Uçaklarla, toplarla ve SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıç'' ifadelerini kullanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kara harekatının sinyalini verdi. Sinyalin ardından YPG/PKK destekçisi İsveçli siyasetçi Amineh Kakabaveh adeta kudurdu. AB ve İsveç'i suçlayan Kakabaveh, hükümete "İtaat edip, boyun eğdiniz" tepkisini verdi.

    takvim.com.tr
    PKK destekçisi Kakabaveh kudurdu

    İsveç'te terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen vekil Amineh Kakabaveh yine öfke kustu. Türk ordusunun Irak ve Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz gece terör hedeflerine yönelik düzenlediği hava harekatı nedeniyle paniğe kapılan Kakabaveh, İsveç hükümetine yüklendi.

    'ÜÇLÜ MUHTIRAYI UYGULAYACAĞIZ'
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasındaki görüşme sonrası. Kristersson "Üçlü muhtırayı tam olarak uygulayacağız." sözü vermiş, bu görüşme İsveç basınında gündem olmuştu.

    Ayrıca görüşme öncesi İsveç'te yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları, ülkede terör örgütü destekçilerinde rahatsızlık yaratmıştı.

    ERDOĞAN KARŞISINDA DİZ ÇÖKTÜLER
    Terör örgütlerine verdiği destek ile bilinen Kakabaveh ise Kakabaveh, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, İsveç'in, "Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında diz çöktüğü" yorumunu yapmıştı.

    KARA HAREKATI SİNYALİ ÇILGINA ÇEVİRDİ
    Geçtiğimiz günlerde Taksim'de gerçekleşen terör saldırısı sonrası Türkiye Irak ve Suriye'de terör hedeflerini yerle bir etti. Bu gelişme Kakabaveh'i panikletirken Başkan Erdoğan'ın kara harekatı sinyali çılgına çevirdi.

        Kakabaveh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında adeta ateş püskürdü.

        Başkan Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullanan Kakabaveh, 500 terör hedefinin yerle bir edilmesinden şikayetçi oldu.

        Yakında kara harekatı başlamasından duyduğu endişeyi dile getiren isim 'korkak siyasetçiler bunu neden kınamıyor' diye isyan etti.

            İSVEÇ HÜKÜMETİ BOYUN EĞDİ
            Kakabaveh, siviller üzerinden algı operasyonuna girişti. İsveç ve AB'ye "Türkiye'nin operasyonunu neden durdurmuyorsunuz?" sözleri ile yüklendi.

            'Utanç verici bir sessizlik' içinde olunduğunu ileri süren Kakabaveh, "Erdoğan, AB ve İsveç'i arkasına bağladı. İsveç hükümeti itaat edip boyun eğdi" ifadelerini kullandı.

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            HangiKredi
            Haberler Dünya Başkan Erdoğan 'Kara harekatı' sinyali verdi! PKK destekçisi Amineh Kakabaveh kudurdu: Boyun eğdiniz
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