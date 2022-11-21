ABD kuklası Yunanistan yine tahrik peşinde! Yunanistan Genel Kurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gözdağı

Atina yaptığı açıklamalar ile Ege'deki tansiyonu artırmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz hadlerini bilsinler' sözlerinin yankıları sürüyor.
Türkiye'nin Suriye'de terör hedeflerine yönelik başarılı hava harekatı sonrası Yunan generalden skandal bir açıklama geldi.
Bu sözlere gönderme yapan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos 'Floros kim gelmek istiyorsa ölümcül bir hata yapar' dedi.
'Bizi kim tehdit ederse etsin, kim gelmeye karar verirse versin, ne zaman gelmeyi seçerse seçsin, Yunanistan güçlü, özgür ve bağımsız kalacaktır' diyen Yunan general sözlerine şöyle devam etti;
'kim 'gelmek' gibi ölümcül bir hataya düşerse, ona şimdiden Haber verin ki, önünde yeni bir Maraton, yeni bir Salamis ve yeni bir 731 bulacaktır.'
Göreve geldiği günden itibaren' Meriç sınırlarına yönelik benzeri görülmemiş hibrit saldırılar' ile karşı karşıya kaldıklarını iddia eden Yunan general isim vermeden Türkiye'yi suçladı.
'Kuvvetlerimiz her zamankinden daha fazla savaşa hazır' diyen Konstantinos, 'Barış istiyorsanız, savaşa hazırlanın' mesajı verdi.