Pakistan'da tansiyon yükseliyor: İmran Han'dan destekçilerine toplanma çağrısı

Pakistan ulusal basındaki haberlere göre, 3 Kasım'da uğradığı silahlı saldırı sonrası evinde tedavisi devam eden Han, görüntülü olarak Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçilerine seslendi.

EYLEM PLANI

Han, PTI taraftarlarının 26 Kasım'da İslamabad'a komşu Ravalpindi şehrinde toplanması çağrısında bulunarak, kendisinin de orada olacağını ve bir sonraki eylem planını açıklayacağını söyledi.