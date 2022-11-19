Pakistan'da tansiyon yükseliyor: İmran Han'dan destekçilerine toplanma çağrısı

Pakistan ulusal basındaki haberlere göre, 3 Kasım'da uğradığı silahlı saldırı sonrası evinde tedavisi devam eden Han, görüntülü olarak Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçilerine seslendi.
EYLEM PLANI
Han, PTI taraftarlarının 26 Kasım'da İslamabad'a komşu Ravalpindi şehrinde toplanması çağrısında bulunarak, kendisinin de orada olacağını ve bir sonraki eylem planını açıklayacağını söyledi.
Hükümete yönelik erken seçim çağrısını sürdüren Han, Şahbaz Şerif hükümetinin göreve geldiği nisandan bu yana ülkede pozitif bir gelişme yaşanmadığını savundu.
Han, Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin siyasi geleceğinin olmayacağını ifade ederek, "Halen Urduca konuşamıyor ve insanlar onu anlayamaz." dedi.
PANİK BAŞLADI
Öte yandan Ravalpindi sakinleri ise PTI'nın toplanma çağrısının ardından şehre gıda giriş ve çıkışında problem yaşanabileceği gerekçesiyle marketlere koştu.
Şehir sakinleri gerekli ihtiyaçlar için stok yapmaya başladı.
Pencap eyaleti yönetimi ise PTI'nın protestosunda güvenliği sağlaması için şehrin çeşitli noktalarına ek 10 bin güvenlik gücü konuşlandırdı.
KONTEYNER ÖNLEMİ
Federal hükümet de İslamabad'ın giriş ve çıkışlarında konteynerler ile önlem aldı.