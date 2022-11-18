Son dakika: Enerjinin rotasını değiştiren saldırı: Kuzey Akım'da sabotaj izine rastlandı

2.3 ŞİDDETİNDEKİ DEPREME EŞDEĞER

Faili meçhul de olsa, sızıntılara ilişkin sabotaj ihtimali ağırlık kazanıyor. Sızıntılar başlamadan hemen önce, bölgedeki sismik kayıt istasyonları bir patlama sesi kaydetti. İlk patlama pazartesi erken saatlerde Danimarka'nın Bornholm Adası yakınlarında ölçüldü. İkinci ve daha güçlü olan aynı bölgede gece saatlerinde tespit edildi ve 2.3 büyüklüğünde depreme denk sarsıntıya neden oldu. İsveç'in sismik araştırma merkezi "patlama yaşandığına dair şüpheleri olmadığını" söyledi.