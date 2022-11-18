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    • Dünya
    • 18.11.2022 12:08
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    • 18.11.2022 12:43
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    Son dakika: Enerjinin rotasını değiştiren saldırı: Kuzey Akım'da sabotaj izine rastlandı

    Son dakika haberi... İsveç'te yürütülen soruşturma çerçevesinde Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı. Savcı tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde patlayıcı kalıntılarının bulunduğu ifade edildi. Moskova ve Washington yönetimi birbirlerini suçlamıştı. Saldırının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Kuzey Akım 2 boru hattını ortadan kaldıracağız" açıklaması akıllara gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, bölgede meydana olayı net bir biçimde sabotaj olarak nitelendirirken, Avrupa'ya doğal gaz akışında Türkiye'yi adres göstermişti.

    AJANSLAR
    Kuzey Akım’da sabotaj izi

    Son dakika haberi... İsveç'teki müfettişler, Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına zarar veren patlamaların sabotaj sonucu olduğunu söylediler. Savcılara göre, olay yerinde patlama kalıntıları bulundu.

    TEHLİKELİ GAZ SIZINTISI
    28 Eylül'de Danimarka'da donanma yetkilileri, Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı gözlemlendiğini açıklamıştı.

    SIZINTI DOĞRULANMIŞTI
    Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Kuzey Akım 2'den yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiği doğrulanmıştı.

    MAKAMLARLA GÖRÜŞTÜLER
    Kuzey Akım 2, Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Rusya'daki sorumlu yetkililere konuya ilişkin bilgi verildi.

        BORU HATLARI VURULDU MU?
        Reuters haberinde sızıntıların 'gizemli' olduğunu ifade ederek Avrupa'ya giden büyük bir Rus denizaltının gaz boru hatlarını vurduğunu iddia etti.

        RUSYA: TÜM KITA İÇİN ENDİŞE VERİCİ
        Sabotaj ihtimalini dışlamadığını ifade eden Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Şu an hiçbir seçenecek göz ardı edilemez" derken, söz konusu sızıntının tüm kıta için endişe verici olduğunu dile getirmişti.

        APTALCA VE TAHMİN EDİLEBİLİR
        Moskova ve Washington yönetimi birbirlerini "sabotaj"la suçladı.

            Rusya ve Batı sızıntılara 'sabotajın' neden olduğu görüşünde birleşirken, sorumluluk konusunda birbirlerini suçladılar. Kendi boru hattına sabotaj düzenlemenin "aptalca ve tahmin edilebilir" olduğunu savunan Kremlin, sızıntı bölgesinin ABD istihbaratı kontrolünde olduğuna dikkat çekti.

            RUSYA'DAN ABD'YE "SABOTAJ" SUÇLAMASI
            Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD yönetimi Kuzey Akım 2 hattının hizmete girmesine hiçbir zaman izin vermeyeceklerini söylemişti. Anlaşılan sözlerini tutuyorlar. Hasar bölgesi Baltık Denizi'nde. Yani NATO ve Amerikan istihbaratının kontrolünde" diyerek net şekilde Washington'u suçlamıştı.

            ABD'DEN İSİMSİZ İSTİHBARAT İDDİASI
            Rusya'nın iddialarına karşılık ise Amerikan CNN televizyonu, Rus ordusuna ait bazı gemilerin pazartesi ve salı günleri Kuzey Akım'da sızıntı bulunan bölgelerde bulunduğuna ilişkin bir rapor yayınlamıştı. CNN, haberini isimsiz istihbarat kaynaklarına dayandırdı.

                2.3 ŞİDDETİNDEKİ DEPREME EŞDEĞER
                Faili meçhul de olsa, sızıntılara ilişkin sabotaj ihtimali ağırlık kazanıyor. Sızıntılar başlamadan hemen önce, bölgedeki sismik kayıt istasyonları bir patlama sesi kaydetti. İlk patlama pazartesi erken saatlerde Danimarka'nın Bornholm Adası yakınlarında ölçüldü. İkinci ve daha güçlü olan aynı bölgede gece saatlerinde tespit edildi ve 2.3 büyüklüğünde depreme denk sarsıntıya neden oldu. İsveç'in sismik araştırma merkezi "patlama yaşandığına dair şüpheleri olmadığını" söyledi.

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                Haberler Dünya Son dakika: Enerjinin rotasını değiştiren saldırı: Kuzey Akım'da sabotaj izine rastlandı
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