Son dakika: Enerjinin rotasını değiştiren saldırı: Kuzey Akım'da sabotaj izine rastlandı

Son dakika haberi... İsveç'teki müfettişler, Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına zarar veren patlamaların sabotaj sonucu olduğunu söylediler. Savcılara göre, olay yerinde patlama kalıntıları bulundu.
TEHLİKELİ GAZ SIZINTISI
28 Eylül'de Danimarka'da donanma yetkilileri, Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı gözlemlendiğini açıklamıştı.
SIZINTI DOĞRULANMIŞTI
Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Kuzey Akım 2'den yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiği doğrulanmıştı.
MAKAMLARLA GÖRÜŞTÜLER
Kuzey Akım 2, Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Rusya'daki sorumlu yetkililere konuya ilişkin bilgi verildi.