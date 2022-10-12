Rusya’dan enerji hamlesi! Putin: Türkiye’de Avrupa için doğal gaz merkezi kurabilir

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin'in açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

- Kırım köprüsündeki terör saldırısında arkasında Ukrayna Özel Güçleri var

- Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında.

- Kış sezonunda ilave hacim tedariğine hazırız.

- Rusya, Kuzey Akım 2 aracılığıyla enerji tedariğine hazır.

- ABD, Avrupa'yı sıvılaştırılmış gaz satın almaya zorlayabilir.

- ABD artık yüksek fiyattan gaz satışı yapabilecek.

- Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez.