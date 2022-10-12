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    • Dünya
    • 12.10.2022 14:06
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    • 12.10.2022 14:19
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    Rusya'dan enerji hamlesi! Putin: Türkiye'de Avrupa için doğal gaz merkezi kurabilir

    Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye'de Avrupa için doğal gaz merkezi kurabiliriz" açıklamasında bulundu.

    Rusya’dan enerji hamlesi! Putin: Türkiye’de Avrupa için doğal gaz merkezi kurabilir

    Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Putin'in açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
    -     Kırım köprüsündeki terör saldırısında arkasında Ukrayna Özel Güçleri var
    - Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında.
    - Kış sezonunda ilave hacim tedariğine hazırız.
    - Rusya, Kuzey Akım 2 aracılığıyla enerji tedariğine hazır.
    - ABD, Avrupa'yı sıvılaştırılmış gaz satın almaya zorlayabilir.
    - ABD artık yüksek fiyattan gaz satışı yapabilecek.
    - Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez.

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