Rusya’dan enerji hamlesi! Putin: Türkiye’de Avrupa için doğal gaz merkezi kurabilir

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Putin'in açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
- Kırım köprüsündeki terör saldırısında arkasında Ukrayna Özel Güçleri var
- Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında.
- Kış sezonunda ilave hacim tedariğine hazırız.
- Rusya, Kuzey Akım 2 aracılığıyla enerji tedariğine hazır.
- ABD, Avrupa'yı sıvılaştırılmış gaz satın almaya zorlayabilir.
- ABD artık yüksek fiyattan gaz satışı yapabilecek.
- Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez.