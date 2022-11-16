İngiltere’de yeni rekor: Enflasyon alev alev! Son 41 yılın zirvesini gördü, gözler Merkez Bankası'nda

Bir yandan pandemi diğer yandan da Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle dünyada özellikle enerji ve gıda fiyatları hızla artarken oluşan enflasyonist ortam Avrupa ülkelerinin ekonomilerine birer birer darbe vurmaya devam ediyor. Ukrayna'ya açtığı savaşa tepki olarak Rusya'ya ambargo ve yaptırım uygulayan Batı bloğu ülkelerinde Rus lider Vladimir Putin'in gazı kesmesiyle enerji krizi etkisini iyice hissettirmeye başladı. Enerji krizi karşısında Avrupa ülkeleri, hızla artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarına karşı, belirli zamanlarda ışıkları kapatma, ısıları düşürme gibi çeşitli tasarruf önlemleri ile birlikte enerji fiyatlarını sınırlama gibi çeşitli tedbirler hayata geçirirken İngiltere'de son açıklanan verilerle enflasyon rekor kırdı.

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürdü. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2 ve yıllık bazda 11,1 yükseldi.

İNGİLTERE'DE 41 YILLIK ENFLASYON REKORU

Eylülde yıllık yüzde 10,1 artan TÜFE'ye ilişkin beklenti, ekimde yüzde 10,7 yükseleceği yönündeydi. ONS, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının 1977'den bu yana en hızlı artışını gösterdiğini belirtti.

70 YILDA SADECE 6 KEZ YÜZDE 10'U AŞTI

Enflasyonun 41 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, son 70 yılın içerisinde yüzde 10 seviyesinin üstü sadece 6 kez görüldü. Ülkede 1951-1952, 1973-1977, 1979-1982 yılları arasında enflasyonda yüzde 10 seviyesinin üstü görülmüştü.

Enflasyon ekimde yüzde 11,1 artarak çift hanede kalırken, verinin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kısa vadeli para politikası yaklaşımını da etkilemesi bekleniyor.