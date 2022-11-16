İngiltere’de yeni rekor: Enflasyon alev alev! Son 41 yılın zirvesini gördü, gözler Merkez Bankası'nda

Bir yandan pandemi diğer yandan da Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle dünyada özellikle enerji ve gıda fiyatları hızla artarken oluşan enflasyonist ortam Avrupa ülkelerinin ekonomilerine birer birer darbe vurmaya devam ediyor. Ukrayna'ya açtığı savaşa tepki olarak Rusya'ya ambargo ve yaptırım uygulayan Batı bloğu ülkelerinde Rus lider Vladimir Putin'in gazı kesmesiyle enerji krizi etkisini iyice hissettirmeye başladı. Enerji krizi karşısında Avrupa ülkeleri, hızla artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarına karşı, belirli zamanlarda ışıkları kapatma, ısıları düşürme gibi çeşitli tasarruf önlemleri ile birlikte enerji fiyatlarını sınırlama gibi çeşitli tedbirler hayata geçirirken İngiltere'de son açıklanan verilerle enflasyon rekor kırdı.
İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürdü. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2 ve yıllık bazda 11,1 yükseldi.
İNGİLTERE'DE 41 YILLIK ENFLASYON REKORU
Eylülde yıllık yüzde 10,1 artan TÜFE'ye ilişkin beklenti, ekimde yüzde 10,7 yükseleceği yönündeydi. ONS, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının 1977'den bu yana en hızlı artışını gösterdiğini belirtti.
70 YILDA SADECE 6 KEZ YÜZDE 10'U AŞTI
Enflasyonun 41 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, son 70 yılın içerisinde yüzde 10 seviyesinin üstü sadece 6 kez görüldü. Ülkede 1951-1952, 1973-1977, 1979-1982 yılları arasında enflasyonda yüzde 10 seviyesinin üstü görülmüştü.
Enflasyon ekimde yüzde 11,1 artarak çift hanede kalırken, verinin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kısa vadeli para politikası yaklaşımını da etkilemesi bekleniyor.
SİYASİ KRİZ SONRASI GREV
Bu yıl üç kez başbakan değişen İngiltere'de siyasi kriz ve ekonomik kriz nedeniyle toplumsal kaos giderek derinleşiyor. Sadece 44 gün görevde kalan Liz Truss'ın istifasının ardından Rishi Sunak'ın başbakanlık görevine gelmesi ekonomik krizle boğuşan halkının öfkesini dindirmedi, siyasi çalkantılar beraberinde grevleri de getirdi. Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, enflasyon altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde çok sayıda işçi sendikası toplu grev kararları almıştı. İngiltere'de 100 bin kamu çalışanı ile makinistler, maaş zammı, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle iş bırakma kararı aldı.
HANGİ SEKTÖRLER İŞ BIRAKTI
İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları ile hemşireler yer almıştı.
1989 SONRASI EN SERT FAİZ ARTIŞI
Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3'e yükseltmişti. İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) yapılan açıklamada, para politikası faizinin 75 baz puan artırılarak yüzde 2,25'ten yüzde 3'e yükseltildiği bildirildi. Banka böylece, tek seferde 1989 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirirken, politika faizi 2008 yılının kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bankanın karar metninde, para politikası faizinin artırılması yönündeki kararın kurulun iki üyesinin oyuna karşı yedi üyesinin oyu ile alındığı bildirildi.