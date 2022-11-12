Kılıçdaroğlu'nun para bulmak umuduyla gittiği İngiltere'de kamu çalışanları iş bıraktı





Adresi-telefonu olmayan şirketlerle buluştu! Topa tutuldu! Şoku atlatamadan İmamoğlu, adaylığa göz koydu. 4 gün oldu. Kılıçdaroğlu sustu durdu.



Bu sırada İngiltere'de kriz coştu! The Guardian'ın "7 milyon insan, tedavi bekliyor" haberi gündeme oturdu. Grev nedeniyle metrolar durduruldu.



Hemşirelerin de iş bırakacağı duyuruldu. Yani Kemal Bey para umdu, ama yine hüsran buldu. "Gerçekler fon, hayaller son" oldu...



İngiltere'de 7 milyon hastaya, 1 yıl sonraya bile randevu verilemiyor. Oradan hastalanmadan dönüp Türkiye'deki sağlık sistemine güvenmenin ne büyük şans olduğunu, yıllarca SGK Genel Müdürlüğü yapan Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi biliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN