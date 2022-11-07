Londra’da hayat pahalılığına isyan: CHP'li Kılıçdaroğlu'nun para bulmaya gittiği İngiltere'de halk parasızlıktan sokaklara döküldü

Faiz artışının ardından yapılması beklenen zamlar nedeniyle binlerce kişi başkent Londra'da sokağa indi. Embankment tren istasyonu önünde toplanan çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve işçi sendikasına üye göstericiler, iktidardaki Muhafazakar Parti hükümetinin ekonomi ve göçmen politikalarını protesto etti.