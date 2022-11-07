Londra’da hayat pahalılığına isyan: CHP'li Kılıçdaroğlu'nun para bulmaya gittiği İngiltere'de halk parasızlıktan sokaklara döküldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun finans çevrelerinden para bulmak için gittiği İngiltere'de halk hayat pahalılığından, yetersiz ücretlerden, gıda ve enerji krizinden dolayı hükümeti protesto etti.
Bu yıl üç kez başbakan değişen İngiltere'de siyasi kriz ve ekonomik kriz nedeniyle toplumsal kaos giderek derinleşiyor. 45 gün boyunca görevde kalan Liz Truss'ın istifasının ardından Rishi Sunak'ın başbakanlık görevine gelmesi ekonomik krizle boğuşan halkının öfkesini dindirmedi.
Faiz artışının ardından yapılması beklenen zamlar nedeniyle binlerce kişi başkent Londra'da sokağa indi. Embankment tren istasyonu önünde toplanan çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve işçi sendikasına üye göstericiler, iktidardaki Muhafazakar Parti hükümetinin ekonomi ve göçmen politikalarını protesto etti.