Mavi Vatan'da provokasyonunun bedeli! Yunanistan iflasla karşı karşıya: Türkiye güçlenirken batıyoruz

BAŞKA ÜLKELERE MİLYARLAR AKITIYORUZ

Yunan sitesi kaçınılmaz bir karşılaştırmaya mecbur olunduğunu belirterek, "Türkler kendi savaş gemilerini yapma kabiliyetlerini çoğaltırken biz de başka ülkelerin tersanelerine milyarlar akıtıyoruz. Türkiye'nin halihazırda iki devlete ait tersanesi ve savunma inşaatı ile uğraşan üçüncü bir özel tersanesi var. Ayrıca, ticari gemileri nispeten düşük maliyetle inşa etme potansiyeli yüksek olan birçok özel tersaneye sahiptir." denildi.