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    • Dünya
    • 10.11.2022 16:04
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    • 10.11.2022 16:31
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    Mavi Vatan'da provokasyonunun bedeli! Yunanistan iflasla karşı karşıya: Türkiye güçlenirken batıyoruz

    Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye yönelik provokatif adımlarından vazgeçmeyen Yunanistan, Türkiye karşısında gövde gösterisi çabasını ekonomik kayıpla ödüyor. Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Mavi Vatan'da gücünü artıran ve ekonomisini güçlendiren Türkiye, her türlü tehdit ve muhtemel saldırıya karşın gerekli adımları atmaktan çekinmiyor. Yunan medyasında Türkiye'nin son dönemde artan gücü mercek altına alındı. “Türkiye, Akdeniz havzasında yeni tersaneler planlıyor” başlıklı haberde, “Türkler kendi savaş gemilerini yapma kabiliyetlerini çoğaltırken biz de başka ülkelerin tersanelerine milyarlar akıtıyoruz.” denildi. Haberde, mevcut tersanelerin kapanma noktasında olduğu belirtildi.

    Yunanistan iflasla karşı karşıya

    Armyvoice isimli Yunan sitesinde son dönemde Türkiye'nin artan deniz gücü mercek altına alındı. "Türkiye, Akdeniz havzasında yeni tersaneler planlıyor" başlıklı haberde, "Türkiye, Akdeniz havzasında yeni tersaneler planlarken, Yunanistan'da birbiri ardına iflaslar yaşanıyor" denildi.

    600 KİŞİNİN İŞSİZ KALMASI BEKLENİYOR
    Haberde, suyun karşı kıyısında Türkiye güçlenirken Yunanistan'ın fırkateyn satın alarak Fransız tersanelerini güçlendirdiği belirtildi. Yeni tersanelerin inşası bir köşede dursun, komşu mevcut olanlara da sahip çıkamıyor. Borcu 432 milyon avroyu aşan Elefsina Tersaneleri kapanmayla karşı karşıyayken 600 kişinin işsiz kalması bekleniyor.

    BAŞKA ÜLKELERE MİLYARLAR AKITIYORUZ
    Yunan sitesi kaçınılmaz bir karşılaştırmaya mecbur olunduğunu belirterek, "Türkler kendi savaş gemilerini yapma kabiliyetlerini çoğaltırken biz de başka ülkelerin tersanelerine milyarlar akıtıyoruz. Türkiye'nin halihazırda iki devlete ait tersanesi ve savunma inşaatı ile uğraşan üçüncü bir özel tersanesi var. Ayrıca, ticari gemileri nispeten düşük maliyetle inşa etme potansiyeli yüksek olan birçok özel tersaneye sahiptir." denildi.

    GEMİLERİN GELİRLERİ %375 ARTTI
    Türkiye'nin kendine yetmekle yetinmeyip, dünya için de vazgeçilemez bir tedarikçi olma yolunda ilerlediğine dikkat çekilen haberde, "2020 yılında Türk tersanelerinin Meksika, Seyşeller, Hindistan ve Umman dahil 136 ülkeye gemi ve yat ihraç etmesi dikkat çekicidir. Türk yapımı gemilerin gelirleri 2018'e göre %375 arttı." ifadeleri kullandı.

        Ankara'nın hızla artan savunma gücü tüm dünyanın malumu. Havada, karada ve denizde Türkiye oyunun kurallarını kendi belirleyecek seviyeye geldi. Uygulanan ambargolar üretimi şahlandırdı pek çoğu dünyadaki muadillerinden çok üstün olan kritik savunma unsurları Türk askerlerinin emrine verildi.

        %100 TÜRK TASARIMI
        Bu başarı şüphesiz Türk korkusuyla hayatını devam ettiren komşunun gözünden de kaçmadı. "Savaş gemileri inşa etme olanaklarına gelince, Türk Deniz Kuvvetleri'nin korvet programının %100 Türk tasarımı gemilerle ilerlediğinin altı çizildi." denilen haberde şu ifadeler kullanıldı.

        MİLGEM programı (Ulusal Gemi programı) kapsamında, 4 Ada sınıfı korvet olan TCG Heybeliada, 2011'den 2019'a kadar hizmete girdi. Beşinci gemi olan I sınıfı bir firkateyn, 2017'den beri yapım aşamasında, 2023'te teslimat mümkün.

            İlk beş geminin %75'i Türk malzemeleriyle inşa edildi. Türk Basını'na göre, I. Sınıf fırkateynler keşif ve gözetleme, hedef tespit ve keşif, düşman faaliyetlerine karşı erken uyarı, üs ve liman savunması, denizaltısavar, uçaksavar ve su üstü harekatları, amfibi harekat ve devriye görevleri icra edecek.

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            Haberler Dünya Mavi Vatan'da provokasyonunun bedeli! Yunanistan iflasla karşı karşıya: Türkiye güçlenirken batıyoruz
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