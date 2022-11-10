Mavi Vatan'da provokasyonunun bedeli! Yunanistan iflasla karşı karşıya: Türkiye güçlenirken batıyoruz

Armyvoice isimli Yunan sitesinde son dönemde Türkiye'nin artan deniz gücü mercek altına alındı. "Türkiye, Akdeniz havzasında yeni tersaneler planlıyor" başlıklı haberde, "Türkiye, Akdeniz havzasında yeni tersaneler planlarken, Yunanistan'da birbiri ardına iflaslar yaşanıyor" denildi.
600 KİŞİNİN İŞSİZ KALMASI BEKLENİYOR
Haberde, suyun karşı kıyısında Türkiye güçlenirken Yunanistan'ın fırkateyn satın alarak Fransız tersanelerini güçlendirdiği belirtildi. Yeni tersanelerin inşası bir köşede dursun, komşu mevcut olanlara da sahip çıkamıyor. Borcu 432 milyon avroyu aşan Elefsina Tersaneleri kapanmayla karşı karşıyayken 600 kişinin işsiz kalması bekleniyor.
BAŞKA ÜLKELERE MİLYARLAR AKITIYORUZ
Yunan sitesi kaçınılmaz bir karşılaştırmaya mecbur olunduğunu belirterek, "Türkler kendi savaş gemilerini yapma kabiliyetlerini çoğaltırken biz de başka ülkelerin tersanelerine milyarlar akıtıyoruz. Türkiye'nin halihazırda iki devlete ait tersanesi ve savunma inşaatı ile uğraşan üçüncü bir özel tersanesi var. Ayrıca, ticari gemileri nispeten düşük maliyetle inşa etme potansiyeli yüksek olan birçok özel tersaneye sahiptir." denildi.
GEMİLERİN GELİRLERİ %375 ARTTI
Türkiye'nin kendine yetmekle yetinmeyip, dünya için de vazgeçilemez bir tedarikçi olma yolunda ilerlediğine dikkat çekilen haberde, "2020 yılında Türk tersanelerinin Meksika, Seyşeller, Hindistan ve Umman dahil 136 ülkeye gemi ve yat ihraç etmesi dikkat çekicidir. Türk yapımı gemilerin gelirleri 2018'e göre %375 arttı." ifadeleri kullandı.