Yunanistan’dan gerilimi artıracak Türkiye ile savaş açıklaması: Hazırlanmalıyız!
Ege Adalarında gerilimi sürekli artırarak ateşle oynayan Yunanistan'dan provokasyon kokan yeni bir açıklama geldi. Eski Savunma Bakanı Apostolakis'in yaptığı skandal çağrı Yunan medyasında manşetlere taşındı. Gazeteler "Çatışmaya ne kadar yakınız, Türkiye ile savaşa hazırlanmalıyız" manşetleri attı.
Yunanistan Türkiye'yi dilinden düşürmüyor. Yunanistan Barolar Birliği ve Pan-Kıbrıs Barosu Başkanları Genel Kurulu tarafından Lefkoşa'da ortaklaşa düzenlenen "Doğu Akdeniz'deki Deniz Bölgelerinin Sınırlandırılması Sorunu" konulu bir etkinliğe katıldı. Dün düzenlenen etkinliğe, eski Başbakanlar Yorgo Papandreu, Antonis Samaras, Aleksis Çipas, Yunanistan Eğitim Bakan Yardımcısı Angelos Sirigos ve Yunanistan Genelkurmay Onursal Başkanı, eski Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis konuşmacı olarak katıldı.
"TÜRKİYE İLE SICAK DÖNEM ÇOK YAKIN"
Yunanistan Genelkurmay Onursal Başkanı, eski Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, "Doğu Akdeniz'deki deniz bölgeleri: Mevcut koşullar altında fırsatlar ve riskler" konusunda bir sunum yaptı. Apostolakis, Yunanistan'ın her şeye hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.
"EN KÖTÜ SAVAŞ SENARYOSUNA BİLE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"
Eski Savunma Bakanı, aynı zamanda ülkenin Türkiye ile savaş ihtimaline bile hazır olması gerektiğini savundu. Türkiye ile sıcak bir dönemin çok yakın olabileceğini iddia eden Apostolakis, Yunanistan'ın en kötü ihtimal olan Türkiye ile savaşa bile hazırlıklı olması gerektiğinden doğrudan söz etti.
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"Yunanlılar tarihteki zorluklara nasıl tepki verdiklerini gösterdiler" diyen Apostolakis, tehdit gibi sözlerine şöyle devam etti:
En kötü savaş senaryosuna bile hazırlıklı olmalıyız. Ve herkes, müttefikler ve rakipler, bunun iyi farkında olmalıdır.
"ASKERİ ANLAŞMALAR ETKİN ŞEKİLDE KULLANILMALI"
Aynı zamanda GEETHA'nın onursal başkanı da olan eski Savunma Bakanı, kıyı bölgesinin karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarma kararlarının kademeli olarak desteklenmesini bir "fırsat" olarak nitelendirdi. Bununla da kalmayan Yunan provokatör, bunun "Casus Belli" yani "savaş nedeni" kabul edilemeyeceğini ileri sürdü.
Yunanistan'ın Fransa ve ABD ile yaptığı askeri anlaşmaları etkin bir şekilde kullanması gerektiğini de ileri sürdü.
Yunanistan'ın, başka bir devletin Ulusal Meclisi'nin kararı nedeniyle kontrollü egemenlik ülkesi olamayacağını savunan Evangelos Apostolakis, Casus Belli'nin Yunan hükümeti için bir meydan okuma olduğunu ileri sürerek, "Ankara'nın yaptığı yorumlarla değil, ulusal çıkarlarla uyumlu bir şekilde yorumlanması gerektiğini" söyledi.
Apostolakis, kendini bilmez yorumlarına şöyle devam etti: