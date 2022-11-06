Yunanistan’dan gerilimi artıracak Türkiye ile savaş açıklaması: Hazırlanmalıyız!

"EN KÖTÜ SAVAŞ SENARYOSUNA BİLE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Eski Savunma Bakanı, aynı zamanda ülkenin Türkiye ile savaş ihtimaline bile hazır olması gerektiğini savundu. Türkiye ile sıcak bir dönemin çok yakın olabileceğini iddia eden Apostolakis, Yunanistan'ın en kötü ihtimal olan Türkiye ile savaşa bile hazırlıklı olması gerektiğinden doğrudan söz etti.

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"Yunanlılar tarihteki zorluklara nasıl tepki verdiklerini gösterdiler" diyen Apostolakis, tehdit gibi sözlerine şöyle devam etti: