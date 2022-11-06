Yunanistan’da skandal olay! Miçotakis casus yazılımla 32 kişi dinliyor!
Ege Adaları'nda sürekli gerilime sebep olan Yunanistan çok başka bir skandalla çalkalanıyor. İddiaya göre Miçotakis, casus bir yazılımla Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da dahil olmak üzere 32 kişiyi dinliyor.
Yunanistan'da eski Başbakan Antonis Samaras ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da aralarında olduğu siyaset, medya ve iş dünyasından çok sayıda önemli kişinin casus yazılımla dinlendiği ileri sürüldü.
Documento gazetesinin haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bilgisi dahilinde yapılan dinlemelerde "Predator" isimli casus yazılım programının Yunanistan İstihbarat Teşkilatınca (EYP) kullanıldığı iddia edildi.
Listede eski Başbakan Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, yerel yöneticiler ve muhalif isimler de yer aldı.
Listede Miçotakis'in parti içi potansiyel rakipleri kadar, yakın çalışma arkadaşlarının da bulunduğu öne sürülen haberde, bazı kişilerin ise eşlerinin ve yakın çevrelerinin telefonları üzerinden dinlendiği iddia edildi.
Gazete, skandalda Miçotakis'in tam sorumluluğunun olduğunu ileri sürdü.