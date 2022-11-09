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    • Dünya
    • 09.11.2022 18:35
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    • 09.11.2022 18:38
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    Putin Herson'un bir bölümünden askerleri çekme kararı aldı!

    Putin Herson'un bir bölümünden askerleri çekme kararı aldı.

    Putin, Herson’dan çekiliyor
    Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini açıkladı.

    Rusya birlikleri, Ukrayna güçlerinin Herson'a düzenledikleri saldırılara başarılı bir biçimde direndi ama bununla beraber buradaki sivil nüfus sürekli tehlike altında.

    Herson'dan şimdiye dek 115 bin sivil güvenli yerlere tahliye edildi.

    Ukrayna güçlerinin Kahovka Barajı'na düzenledikleri saldırılar nedeniyle Herson'un ve burada yaşayanların sular altında kalması tehlikesi de çekilme teklifinde bulunmamda etkili oldu.

    Detaylar gelecek...
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