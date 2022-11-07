Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzayı attı! Eski mahkumlar Ukrayna'da savaşacak!



BAZI SUÇLAR DAHİL EDİLMEDİ

Yayınlanan kararnamede cinsel saldırı, tecavüz, vatan hainliği, casusluk, terör örgütlerine üye olma, terör saldırıları, uçak kaçırma ve nükleer maddeleri yasa dışı kullanma gibi suçlardan hüküm giyen mahkumlar bu karardan muaf tutuldu. Ayrıca seferberlik sırasında ağır suçlardan hüküm giyenlerin ve askerden kaçanların cezasını tamamlaması sonrasında da tekrar askere çağırılmasına karar verildi.